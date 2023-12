Rengeteget ásítozott az édesanya: kiderült, gyógyíthatatlan betegség támadta meg

Kegyetlen betegség támadott meg egy 47 éves édesanyát: a kór folyamatosan építi le az izmait, mígnem elveszít mindent, ami az életben maradáshoz szükséges. Az orvosoknak fogalmuk sincsen, hogy mennyi ideje lehet hátra. Csak az az egy bizonyos: soha nem épülhet fel, ugyanis a betegség nem gyógyítható, de még csak szinten sem tartható a jelenlegi állapota – folyamatosan, hónapról hónapra rosszabb lesz, ami ellen senki sem tehet semmit. Ennek ellenére ő igyekszik a lehető legpozitívabban hozzáállni az élethez. Most elmesélte: a betegség először ásítások képében jelentkezett. Az angliai Merseyside-ban élő Nickie Davies azután vette észre magán, hogy egyre fáradékonyabb, és folyamatosan, naponta akár százszor is ásítozik, hogy elkapta a koronavírust, majd felépült belőle. Elment a háziorvosához, aki először alvási apnoéra gyanakodott, így továbbküldte egy szakrendelésre. Itt inkább allergiára tippeltek, az édesanya viszont úgy érezte, valami más állhat a háttérben. Kutakodott a neten a tünetei alapján, és egyre biztosabbá vált számára: motoneuron-betegségben (MND) szenved. Sajnos nem sokkal később az orvosok is rájöttek: igaza van.

Nickie júliusban kapta meg a diagnózist. Két hónappal később már érezhetően rosszabb volt az állapota, ami mára odáig fajult, hogy a legkisebb erőfeszítés is kifárasztja.

A lépcsők jelentik az igazi problémát. Már akkor begörcsöl a lábam, ha csak egy lépcsőfokot megyek fel. Dolgozni sem tudok a fájdalom és a fáradtság miatt. Minden, még a gépelés is fájdalmat okoz – magyarázta, hozzátéve: sajnos a kór, ami lassacskán az összes izmát leépíti, először a hangját vette el. Amikor találkoznak vele, sokan nem is tudják, milyen súlyos betegségben szenved, a beszéde – ami elmosott – azonban rögtön árulkodik a bajról. Sajnos azonban az emberek sokszor félreértelmezik ezt, ami rettenetesen fáj neki.

Amint megszólalok, az emberek elkezdenek másként kezelni. Van, aki lassabban kezd beszélni hozzám, vagy épp hangosabban, de volt olyan is, aki megpróbált jelelni. Van, aki úgy kezel, mintha értelmi fogyatékos lennék, és még egy olyan ember is volt, aki a lányomat, Elle-t kérdezte meg, hogy értem-e, amit mond

– mesélte a Mirrornak a súlyos beteg anyuka, hozzátéve: noha van, hogy elsírja magát, de azért igyekszik kitartani és erősnek maradni a körülmények ellenére is.

Nickie egyébként amióta kiderült a diagnózisa, egy Instagram-oldalt is indított, amit elsősorban az ő személyes küzdelmének és az MND betegségnek szentel – azt szeretné elérni ugyanis, hogy a lehető legtöbben megismerjék ezt a ritka kórt, és ennek köszönhetően talán másképp kezelik majd az emberek az MND-seket.