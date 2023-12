Már a Forbes is megírta: a budapesti Európa legszebb karácsonyi vására

Immár hivatalos: a Bazilika előtt található budapesti karácsonyi vásár nem csak világhírű, de a legszebb is: és ezt nem csak mi, magyarok mondjuk, hanem gyakorlatilag mindenki. A Forbes épp most közölte az European Best Destinations (EBD) felmérését, melyben 168 ország turistáit kérdeztek arról, hogy melyik karácsonyi vásárt tartják Európában a legszebbnek, hova érdemes a leginkább ellátogatni az adventi időszakban. Rekordszámú, 600 ezer voks érkezett be, melyből kialakult a top20-as lista. E lista élén pedig nem más áll, mint a mi karácsonyi vásárunk, azaz igencsak büszkék lehetünk magunkra.

Ismét a mi vásárunk lett a legszebb Fotó: Markovics Gábor

Tegyük hozzá: nem véletlenül kapta a vásár ezt a kitüntető pozíciót, ugyanis valóban különleges, lélegzetelállító látványt nyújt, emellett a forgatag igazi ünnepi hangulatot varázsol szinte pillanatok alatt.

Kézműves termékek, hamisítatlan karácsonyi hangulat Fotó: Markovics Gábor

A vásár, amely egyébként sorban negyedszer lett Európa legszebbje, november 17-én nyitott, és egészen 2024. január elsejéig lesz nyitva – emlékeztet a cikk. Kézműves ajándékokat szerezhetünk be az egész családnak, finomakat ehetünk, emellett programok is várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

Sokan a forgatag, a hangulat miatt szeretik, mások a finom falatokért jönnek Fotó: Markovics Gábor

A második helyezett a romániai Craiova városában található vásár lett, míg a dobogó legalsó fokára a francia Metz városa léphetett fel.