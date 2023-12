Budapesti advent – különleges élmények és tradíciók

A főváros egyik legnagyobb karácsonyi vására a Vörösmarty téren emeli az ünnepi készülődés hangulatát. Tavaly óta megújult arculattal, Vörösmarty Classic Xmas néven várja sok izgalmas programmal, lenyűgöző látványelemekkel és minőségi termékekkel a vásárlókat. Az idén tizenharmadik alkalommal megnyitó Advent Bazilika pedig a Szent István téren ajándékozza meg látogatóit egyedülálló ünnepi hangulattal és gazdag gasztronómiai élményekkel. Ez a karácsonyi vásár nem csupán a magyar főváros büszkesége, hanem az egész európai régió egyik legszebb és legkedveltebb ünnepi rendezvénye, amely mély érzelmekkel és minőségi élményekkel gazdagítja az adventi várakozást. Az esemény fő célja nem csupán a vásárlás, hanem olyan környezet megteremtése, ahol az emberek minőségi időt tölthetnek, élvezhetik a gasztronómiai különlegességeket, és részesei lehetnek a meghitt ünnepi hangulatnak.

Fotó: Bors

Közkedvelt látványosságok mellett új programok

Az Advent Bazilika egyedülállóságát tovább erősíti, hogy 2019 és 2021 után 2022-ben is elnyerte az Európa legjobb karácsonyi vására címet. Emellett büszkén viselheti a Karácsonyi vásárok állócsillaga díjat, ami még magasabbra emeli a rendezvény rangját. Ezek a kitüntetések nem csupán dicséretnek számítanak, hanem a program kiemelkedő minőségét és vonzerejét is alátámasztják.

Ebben az évben a szervezők számos izgalmas újdonsággal készültek, hogy még felejthetetlenebbé tegyék az ünnepi időszakot. A hangulatot új fénydekoráció, gyönyörű girlandok és ragyogó fényhálók emelik, amelyek varázslatos légkört teremtenek a területen. Emellett az Alice Csodaországban lenyűgöző fény-installációja is várja a látogatókat. Az idén a zenészek is új színt hoznak a karácsonyi forgatagba, hiszen a produkciók most a magasból, a nagyhütte tetejéről szólnak. Hetente négy alkalommal, gospel, folk, jazz és funk stílusokban bemutatott műsoraikkal színesítik a programot.

A vásár fő attrakciója egy gyönyörűen díszített, 12 méter magas karácsonyfa, amely méltóságteljesen emelkedik az ég felé, tele csillogó díszekkel és fényekkel. Az impozáns fenyő mellett 12 éves korig ingyenesen használható korcsolyapálya várja a gyerekeket, ahol lehetőség van korcsolyák kölcsönzésére és oktatásra is.

A Bazilika homlokzatának fényfestése újra lenyűgöző programeleme lesz az idei vásárnak. A látogatók naponta 17:30-tól félóránként élvezhetik a 3D vetítéseket, és a szünetekben saját egyedi mintákat készíthetnek a homlokzatra a rendezvény szelfipontjáról. Ezt követően megörökíthetik alkotásaikat, kiegészítve az automatából választható 48 nyelvű karácsonyi üzenettel. Az adventi vásár VR szánja forradalmian új élményt nyújt azoknak, akik szeretnék felfedezni, milyen érzés lehet a Mikulás mögött utazni. A virtuális valóságban minden részletet a lehető legnagyobb odafigyeléssel dolgozták ki, hogy a látogatók teljes mértékben belemerülhessenek a karácsonyi csoda világába.

Magyar kincsek és ízek fesztiválja

Az idei eseményen is kizárólag hazai kiállítók kaptak helyet, akik között kézműves és gasztronómiai árusok várják az érdeklődőket. A gasztronómiai kínálat nem csupán a hagyományos ünnepi ételeket jelenti, hanem számos különlegességet is, beleértve a streetfood és barbeque fogásokat, valamint a hazai csárdakultúra ételeit.

A Hungarikumoknak kiemelt szerep jutott, ahol a klasszikus kürtőskalács és lángos mellett megtalálhatók pálinka, akácméz, tokaji borok, piros paprika, villányi bor, szürkemarha- és mangalica ételek is. A rendezvényen bemutatkoznak Magyarország legnevesebb pincészeteinek prémium bortermékei is.A szervezők idén is odafigyeltek arra, hogy a rendezvényeken mindenki számára elérhető legyen a megfelelő étel- és italkínálat. A nagykonyháknál naponta kapható lesz egy különleges étel, amelyet a látogatók fix, 1500 forintos áron vásárolhatnak meg mind a Bazilikánál, mind a Vörösmarty téren.

A vásár területén különleges figyelmet szentelnek a kézműves kiállítóknak. A népművészek, iparművészek és modern dizájner alkotók egyaránt bemutatják kreatív remekeiket, gazdagítva ezzel a vásár egyedi és vonzó hangulatát.

Ünnepi áhítat, tradíció és múltidézés

A kovácsmesterek mesterségük fortélyait egy látványműhely keretében mutatják be. Emellett a Fortepannal közösen megvalósított Advent Anno fotókiállítás is feleleveníti a régmúlt idők hangulatát, amely a kiállító pavilonok külső oldalait díszíti. A Bazilika előtt helyet foglal egy lenyűgöző betlehemi jászol, míg a teret egy monumentális adventi koszorú teszi még varázslatosabbá, amelynek gyertyái vasárnaponként kigyúlnak, felidézve az adventi időszak meghitt pillanatait.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is részt vesz a rendezvényen, ahol az adományokat saját készítésű és díszítésű mézeskalács szívvel köszönik meg az önkéntesek.

Az Advent Bazilika november 17-től január 1-ig, a Vörösmarty Classic Xmas december 31-e hajnaláig várja az érdeklődőket Budapesten. Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy részese legyen a karácsonyi varázsnak és élvezze a különleges adventi hangulatot!