"Nagyon szépen köszönjük" - mindenki a családapát megmentő hős tűzoltóknak hálálkodik

Tragikus kezdetű balesethez érkeztek a szentesi tűzoltók a minap: egy kocsi négy fővel egy oszlopnak rohant, az autó eleje pedig meg is rongálódott. Úgy tudjuk, a kocsiban hárman sérülések nélkül megúszták a történteket, azonban a sofőrről hamar megállapították, hogy nem lélegzik.

A hat tűzoltó nem habozott, azonnal megkezdték a férfi újraélesztését Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelem

A helyszínre riasztott egységek közül először a szentesi tűzoltók érkeztek meg, akik azonnal látták, hogy hatalmas a baj. A hat hősies tűzoltó egy másodpercig sem tétovázott: azonnal megkezdték a férfi életmentő újraélesztését.

A tűzoltók pillanatok alatt a helyszínre értek. A sofőr ekkor már nem mutatott életjeleket. A szentesi hivatásos tűzoltók azonnal kiemelték a férfit a roncsból, az egység szolgálatparancsnoka pedig haladéktalanul megkezdte az újraélesztést

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A katasztrófavédelem emberei ismét jelesre vizsgáztak életmentésből, a férfi újraélesztése ugyanis sikeres volt, végül stabil állapotban szállították kórházba.

Mire a mentőszolgálat a helyszínre érkezett, az újraélesztési kísérletek sikerrel jártak. A sérültet a mentők kórházba szállították, az autó többi utasa nem sérült meg a balesetben

- tették hozzá, majd egyenként is gratuláltak a mentésben résztvevő hat tűzoltónak.

A férfi családja és ismerősei is hálásan mondta köszönetet a nem mindennapi hősöknek.

Nagyon szépen köszönjük, a testvérem volt az

- írta a tűzoltóknak kommentben a férfi testvére, emellett a családapának most több tucat ismerős és ismeretlen is küldi jókívánságait. Lapunk úgy tudja, hogy a férfi még jelenleg is kórházban fekszik, állapota azonban stabil.