Horrorbaleset az M1-es autópályán

Ahogy arról lapunk is beszámolt, idén márciusban tragikus baleset történt az M1-es autópályán. A történelmi szerencsétlenség során egy ember elhunyt, 5 kamion és 37 autó ütközött egymásnak, 19 jármű kiégett, 39 ember pedig megsérült. A helyszínre 4 helikopterrel és 16 mentőautóval érkeztek meg a mentők, és 39 embert vittek négy település – Győr, Tatabánya, Székesfehérvár és Budapest – kórházaiba. A megrázó baleset részletei még ennél is durvábbak, az viszont tény, hogy eltelt 9 hónap, és felelőse még mindig nincs az incidensnek - erről számolt be a VG.hu.

Borzalmas látvány az M1-esen történt tömegszerencsétlenség után Fotó: Lakatos Péter / MTI

A tömegbalesetben tíz gyermek sérült meg, közülük négyen súlyosan és hatan könnyebben, valamint huszonkilenc felnőtt, akik közül tízen súlyosan, míg tizenkilencen könnyebben.

Egy ember holtteste a roncsok eltávolítása közben került elő, sajnálatosan tehát halálos áldozata is volt a tömegszerencsétlenségnek.

- tette hozzá a lap.

A pályaszakasz üzemeltetője, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. azt közölte a VG-vel, hogy a balesetet lokális porátfúvás okozhatta, ami miatt hirtelen csökkenhettek a látási viszonyok. Ezt egyébként számtalan videófelvétel is alátámasztja.

Az ütközések és az ennek nyomán kialakult tűz erejét jól mutatja, hogy a baleset helyszínén olyan mértékben sérült az útburkolat, hogy azonnali beavatkozásra volt szükség. A sérült burkolatot felmarták, és a helyére új aszfaltot terítettek le.

Bár a baleset háromnegyed évvel ezelőtti, felelősöket azóta sem sikerült megnevezni. Most az Index kérdezte meg a témában az illetékes Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Ez a válasz érkezett:

A nyomozás jelenleg is folyik – egyelőre ismeretlen tettes ellen –, a rendőrség továbbra is szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket.

Nem csak a tömegszerencsétlenséghez vezető okok feltárása bizonyul időigényesnek, hiszen az eset a magyar biztosítóknak is talán az eddigi legbonyolultabb ügye lehet. A kár több mint 360 millió forintra rúg.

A helyszínen készült riportvideót itt tudjátok megtekinteni: