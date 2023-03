Így játszhatott közre a klímaváltozás a magyarországi tömegszerencsétlenségben

Egy hatalmas porviharban kerültek bajba az autósok március 11-én az M1-es autópályán, aminek következtében 37 személygépjármű és öt kamion csapódott egymásnak.

Borzalmas látvány az M1-esen történt tömegszerencsétlenség után Fotó: Lakatos Péter / MTI

A Köpönyeg beszámolója szerint az évnek ezen szakaszában a porvihar nem jellemző.

Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy ilyen jelenség mégis ilyen borzalmas szerencsétlenséghez vezetett? A portál szerint a probléma összetett, a közlekedési bajoktól kezdve problémás a mezőgazdasági gyakorlat is, hiszen a talajtakaró növények nélküli táblák kiszáradnak.

Egy nagyon fontos jelenséget is muszáj megemlíteni, ez pedig a klímaváltozás.

Európa több mint kétszer olyan gyorsan melegedett az elmúlt három évtizedben, mint a világ többi része, és az összes kontinens közül itt mérték a legnagyobb hőmérsékletemelkedést

- közölte a Meteorológiai Világszervezet (WMO) az Európa klímaállapotáról szóló jelentésében.

A tavasz eddig általában a hóolvadásról, a belvizekről, jeges áradatokról szóltak. Néhány éve ez a trend sajnos fordulóban van, ami komoly figyelmeztetés, hiszen a tavaszi időszakban is kiszárad a talaj felső rétege. Ez előrevetíti azt is, hogy a nyár során a helyzet akár jelentős mértékben is romolhat, ami mind a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, a közlekedésbiztonság és sok már aspektus vizsgálata során is aggályokat vet fel - írja a köpönyeg.hu.