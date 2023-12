"Attól féltem, ez lesz az utolsó közös karácsonyunk a hétéves lányommal"

Aligha lehet szörnyűbb félelem annál, mint amikor egy anya attól retteg, hogy elveszíti a kisgyermekét: pláne, ha ez a félelem nagyon is valós. Sajnos jól ismeri ezt a kegyetlen érzést az az édesanya, aki agyrázkódás gyanújával vitte be a lányát a kórházba. Már ez is elég rossz lett volna, ám az orvosok valami még rémesebbet közöltek: olyat, amit egy szülő sem akar hallani. Egy halálos betegség nyomaira bukkantak. Az angliai Somersetben élő Caitlin Bell azt követően sietett a sürgősségire hétéves kislányával, hogy Delilah beütötte a fejét, miközben a bátyjával játszott. Alighanem ez mentette meg az életét.

Édesanyja attól rettegett: az utolsó karácsonyt tölti a kislányával

– Egy picit kisebb volt az étvágya, valamint kedvetlennek tűnt, ezért bevittem a sürgősségire. Ott az alapvető tesztek semmi aggasztót nem mutattak ki, így hazaküldtek minket – kezdte történetüket az édesanya, hozzátéve: a kislány másnap, az iskolában már fejfájásra panaszkodott, később pedig hányni kezdett. Ekkor kezdtek agyrázkódásra gyanakodni, a dokik azonban valami egész mást találtak: egy hatalmas, 6 centis tumort a lányka agyában.

Félnapos életmentő műtét, hónapokig tartó kemoterápia várt a kislányra

A gyermekre egy azonnali, 10 és fél órás életmentő műtét várt, azonban még így sem volt túl a nehezén. A műtét előtt még azt sem lehetett tudni, pontosan milyen tumorral állnak szemben. Sajnos amikor kiderült, nem könnyebbülhettek meg - sőt... A rák medulloblastoma volt, ami a gyermekkorban előforduló rosszindulatú agydaganatok leggyakoribb típusa. az ötéves túlélési ráta 60 százalék, a tumor kiújulásának az esélye nagy – írja a szomorú esetről beszámoló The Sun.

Az orvos azt mondta, ha Delilah nem veri be a fejét, és mi csak egy héttel később visszük kórházba, már vége lenne. A tumor nem lehetne agresszívabb és gyorsabban terjedő. A lehető legerősebb kezeléseket kellett alkalmazni, hogy esélyt adjunk Delilah-nak a túlélésre. Hat hét sugárkezelés, amit a lehető legerősebb kemoterápia követett

– idézte fel a tavaly szeptemberben történteket a kislány édesanyja. Akkor még attól tartottak a szülők: az utolsó hónapokat, az utolsó karácsonyt töltik a tündéri kislánnyal. Az ünnepekre Delilah már túl volt a sugárkezelésen, de a kemó még előtte állt, azt ugyanis idén januárban kezdték el és július közepén fejezték be. Ekkorra derült ki: a család imái meghallgatásra találtak: a daganat eltűnt. A kislány szeptemberben ismét iskolába mehetett.

– Hihetetlen volt. Meg kellett csípnem magam, hogy ez tényleg igaz – mesélte az anyuka. A kislány szervezetében jelenleg nincs nyoma a ráknak, a család pedig reméli: soha többé nem is tér vissza.