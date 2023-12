Kicsordul a könny: egyetlen vágya a súlyos beteg anyának, hogy lássa felnőni a gyerekeit

Senki sem tudja pontosan, mennyi ideje van hátra annak az anyukának, aki tavaly karácsonykor fordult orvoshoz a szájában kialakult fekély miatt, amiről azonban kiderült: valójában egy gyilkos kór. A 35 éves Rachel Morsett az ünnepek alatt kereste fel az orvosát, aki először nem gondolt daganatra, de azért elküldte pár vizsgálatra az amerikai asszonyt. Kiderült, hogy sokkal súlyosabb a dolog, mint azt sejtették: Rachel nyelvén negyedik stádiumú laphámrákot diagnosztizáltak. A diagnózis óta a rák átterjedt a nő torkának és tüdejének nyirokcsomóira – írja a The Sun. A tüdejében lévő daganat ráadásul kezdi elzárni a légútjait, jelenleg ezt próbálják kezelni. Rachelnek nemrégiben műtétre volt szüksége, hogy stentet helyezzenek be, támogatva a légzését. Emellett sürgősségi sugárterápiát, immunterápiát és kétféle kemoterápiát is kap, hogy a tüdejében lévő daganatok eltűnjenek.

Rachel férje és gyermekei miatt küzd az életéért Fotó: GoFundMe

Nem fogom feladni a harcot. Látni akarom, ahogy felnőnek a gyerekeim, és találkozni akarok az unokáimmal! Minden erőmmel küzdeni fogok, hogy itt maradjak értük és a férjemért

– fogalmazott Rachel, aki Kansasban él férjével és három gyermekükkel, a 9 éves Audrey-val, a 7 éves Vanessával és az 1 éves Heath-tel.

Mindössze hat hét alatt a fekély egy apró aftából a nyelvem felére átterjedt. Amikor közölték a diagnózist, nem akartam elhinni, mintha nem lett volna valóság. A diagnózis előtt nem is tudtam, hogy létezik nyelvrák

– mondta az anyuka, akinek most az az egyetlen célja, hogy meggyógyuljon.