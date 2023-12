"Már elkezdtem megtervezni a temetésemet" – menstruációs görcsöknek hitték, műtőasztalon derült ki a szörnyű igazság

Szörnyű megpróbáltatásokon ment keresztül egy 39 éves nő, aki sokáig azt hitte, csak heves menstruációja okozza a bajokat. Sajnos később kiderült: sokkal komolyabb a helyzet. Olyannyira, hogy a rák egyik legritkább fajtája támadta meg a szervezetét, aminek a következtében végül nyolc belső szervét kellett eltávolítani. Az angliai Sussexben élő, 39 éves Faye Louise vérzése hosszú évek óta igen heves volt, idén márciusban azonban már a menstruáció kezdete előtt egy héttel megjelentek az első görcsök, amik egy héttel a vérzés után is kitartottak, így a nő felkereste a háziorvosát, aki azonnal több vizsgálatot is elrendelt. Faye azonban a kórházban összeesetett. Ekkor már komolyan elkezdtek aggódni a szakemberek is.

Faye Louise a közösségi oldalain rendszeresen beszámol állapotáról Fotó: Instagram videó

Találtak egy cisztát a petefészkén. Megműtötték. Az operáció közben azonban ránéztek a vakbelére is, ahol szörnyű felfedezés tettek: egy tumorra bukkantak. Noha megpróbálták a rákos daganatot eltávolítani, nem jártak sikerrel. Ekkorra vált biztossá: Faye tüneteit valójában a Pseudomyxoma peritonei (PMP) nevű igen ritka rákos megbetegedés okozza.

A műtét előtt semmi jele nem volt, hogy rákos lennék. Amikor elmondták az operáció után, hogy mit találtak, úgy éreztem, az egész világom darabokra hullik. Két évvel korábban vesztettem el az édesanyámat végbélrákban, így az első gondolatom az volt, hogy itt a vég. A történelem megismétli önmagát

– idézte fel a nő a diagnózist követő pillanatokat.

Elkezdte szervezni a temetését is

Faye első reakciója az volt, hogy közölte párjával, hogy valószínűleg a 45-50 éves kort soha nem fogja megélni, és lekezdte nézegetni, hogy milyen temetkezési lehetőségek vannak. Szerencsére azonban egy olyan szakkórházba került, ahol kifejezetten az ilyen komplikált rákos esetekkel foglalkoznak. Noha végül egy agresszív beavatkozás során novemberben nyolc szervét (többek közt az epehólyagját, a lépét, a petefészkét és a méhét is) eltávolították, leküzdötték a gyilkos kórt – ír az esetről a The Sun.

Persze ezzel még nem ért véget a küzdelem a nő számára, akire rendkívül hosszú és fájdalmas felépülés vár.

– Rengeteget alszom, fájdalomcsillapítókkal. 65 öltéssel és 10 kilóval könnyebben hagytam el a kórházat – magyarázta, hozzátéve: négy évet élt e úgy, hogy nem tudott a szervezetében terjedő rákról.