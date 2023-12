"Így töltöttem a karácsonyt, miután az orvosok azt mondták, ez lesz az utolsó"

A sors néha rendkívül kegyetlen tud lenni. Talán bele sem tudunk gondolni, milyen lehet az, amikor az orvosok valakivel azt közlik: sajnáljuk, de már semmit sem tehetünk Önért, csak hónapjai vannak hátra. Te vajon mit tennél, ha tudnád, hogy ez az utolsó karácsonyod? Hogy ünnepelnél? Világra szóló bulival, netán legközelebbi szeretteid szűk körében? Vagy tán sehogy? Elvonulnál, bezákóznál, vagy épp nyitnál a világ felé, hogy a lehető legtöbb élményt magadba szívj az utolsó pillanatokban? Nos, a brit Sharon-Ann Phillips épp ezekkel a dilemmákkal nézett szembe, amikor karácsony előtt megtudta: halálos betegség támadta meg a szervezetét. Mindössze hat hónapot jósoltak neki.

Sharon-Ann nem sokkal karácsony előtt tudta meg: halálos betegségben szenved Fotó: YouTube

A háromgyermekes édesanyánál myeloma multiplexet diagnosztizáltak. Ez a plazmasejtek rákos burjánzásával járó betegség, melynek következtében a szív egyre gyengébb és gyengébb lesz, mígnem egyszer megáll. Az asszony kapott egy pacemakert, majd hazaengedték a kórházból azzal: sajnos sokkal többet nem tehet érte az orvostudomány.

"Nem mondtam el a gyermekeimnek, nem akartam elrontani a karácsonyukat"

Amikor közlik veled, hogy ennyi időd van hátra, az életed lepereg előtted. Emlékszem, mennyi minden eszembe jutott

– idézte fel a diagnózis utáni első pillanatokat Sharon-Ann, hozzátéve:

– Kétségbe estem, de elkezdtem imádkozni, hogy ne történjen meg. Azt hiszem, nem fogadtam el teljesen. A három felnőtt gyermekemnek, akik akkor épp egyetemen voltak, nem mondtam el, csak a férjemnek és a húgomnak. Nem akartam elrontani a gyerekeim karácsonyát.

Az asszony úgy döntött, azokkal szeretné tölteni a maradék idejét, akik a legközelebb állnak hozzá: a családjával. Mint a Mirrornak elmesélte, húga hatalmas segítséget jelentett neki azzal, hogy levette a válláról a karácsonyi készülődés – sütés, főzés, ajándékok vásárlása – okozta terheket.

– Emlékszem, csak ott ültünk a kanapén. Nem csináltunk semmi szokatlant, mégis különleges volt.

Sharon-Ann korábban kifejezetten egészséges és fitt nőnek számított: heti háromszor járt edzeni, azonban egy idő után arra lett figyelmes, hogy hamar kifullad, nem kap levegőt. Az orvosok eleinte stressznek tudták be a tüneteket, később azonban fény derült a szörnyű igazságra. Mindez 2015 decemberében történt. A szakemberek meg voltak győződve róla, hogy az lesz a nő utolsó karácsonya, ő azonban máig életben van. A most hatvanéves asszony azóta egy könyvet is írt a rákkal való küzdelméről, melyben a remény fontosságát emelte ki.