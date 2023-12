A tudósok már felkészültek rá, hogy kerüljük el a háborút az idegenekkel

A tudományos világ jó ideje foglalkozik azzal, hogy mi van a Földön kívül. Egyre inkább abba az irányba haladnak a vélekedések, hogy igenis létezik, léteznie kell valamilyen másik életformának is a világűrben, és nem lehetünk egyedül. A kérdés sokkal inkább az, hogy mikor találkozunk ezzel a másik életformával, milyen körülmények közt és ennek milyen hatása lesz az emberiségre. Vannak olyan szakértők, akik arról beszélnek, hogy a földönkívüliekkel való találkozás szorongást okoz majd, mivel még nem állunk készen rá. Megint mások úgy vélik, már túl is estünk az első harmadik típusú találkozásokon, csak épp a nagy többség még nem tud róla. Noha ez utóbbira semmilyen megdönthetetlen bizonyíték nincs, azt a tudósok sem tagadják: jobb felkészülni.

Fontos, hogy zajlanak le az első találkozások Fotó: Pixabay

Abban mindenki egyetért, hogy az első találkozásoknak minden esetben komoly befolyásoló szerepe van, egy idegen kultúra esetén. Egyetlen rossz, félreértelmezett gesztus is viszályt szíthat, ami akár bolygóközi háborúhoz is vezethet – amiből nagy valószínűséggel nem jönne ki győztesen az emberiség. Épp ezért egy 25 akademistából álló csoport most "idegen szótárt" állított össze, amely nem csak abban segít, hogy értelmezzük a világűrből érkező jeleket, de abban is, hogy miként reagáljunk ezekre, milyen válaszokat küldjünk, hogy azok azt mutassák: békével fordulunk a földönkívüliek felé.

Természetesen a most összeállított iromány nem az átlagembernek szól, ne is várjuk, hogy megtanulunk a segítségével "idegenül", ugyanakkor a tudományos életben komoly előrelépés, és fontos segítség, hogy elkerüljünk egy lehetséges konfliktust. A szakértők egyébként a "szótár" megalkotása során nem csak ősi emberi nyelveket, de az állatok kommunikációját is vizsgálták – írja a Daily Star. A tanulmány összeállításában egyébként a modern nyelvészet atyjának tekintett Noam Chomsky is részt vett.

A kötet szerkesztője, Dr Douglas Vakoch a következőképp fogalmazta meg az idegenekkel való kommunikáció realitását: