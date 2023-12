„Minden szobát beragyog, ahova csak betér!” – az életéért küzd az örökké mosolygó tinilány

Kis híján életét vesztette egy kamaszlány, miután a feltételezések szerint egy karácsonyi vásáron elfogyasztott étel fertőzést okozott nála, ami miatt a veséi is leálltak. Az utóbbi két hetet, így az ünnepeket is egy kórház intenzívén töltötte, már amikor épp nem a műtőasztalon feküdt – az orvosoknak ugyanis ez idő alatt többször is meg kellett operálniuk. A 17 éves, Buckinghamshire-ben élő Antonia jelenleg is küzd a gyógyulásért.

Antonia az elmúlt két hétben az intenzív osztályon feküdt Fotó: GoFundMe

Antonia, aki ez elmúlt két hetet az intenzív osztályon töltötte, az orvosok feltételezése szerint az E. Coli fertőzést – amely egy baktériumok által okozott fertőzéses vastagbélgyulladás – kapta el. Több műtétet is végre kellett hajtani rajta. Ezek során a fiatal lány beleinek egy részét el kellett távolítaniuk, valamint vérátömlesztésen is átesett.

A lány nővére, Jemima Hay egy adománygyűjtő GoFundMe-oldalon számolt be a húgával történtekről, ahol pénzt lehet felajánlani a család megsegítésére, ugyanis jelenleg nincs bevételük: az apa szabadságot vett ki a munkahelyén, hogy a lánya mellett lehessen, emiatt fizetést sem kap.

Bárki, aki valaha találkozott Antoniával, tudja róla, hogy ő a legkedvesebb, leggondoskodóbb ember a világon, és minden szobát beragyog, ahová csak betér. Annak ellenére, hogy élete legnehezebb időszakát éli át, továbbra is csak azzal törődik, mások hogy érzik magukat, és mindig próbál mindenkit megnevettetni

– írta a testvéréről Jemima, akinek adománygyűjtésére egy hét leforgása alatt 8000 font (több, mint 3 millió forint) érkezett be, a család pedig rendkívül hálás az önzetlen segítségért.

Ez a pénz rendkívül sokat segít neki a folyamatos kezelésekben, a felépülésben és egyéb kiadásokban, beleértve az előadóművészeti álmait is

– nyilatkozták Antonia hozzátartozói. A 17 éves lány, aki a történtek dacára szerencsésnek mondhatja magát, hogy egyáltalán életben van, továbbra is az intenzív osztályon tartózkodik – írja a Mirror.