Családok otthonaiban tett kárt a kisiklott vonat Nagymaroson - Videó

Oldalra borult tartálykocsik és szanaszét szóródott fémalkatrészek hevertek mindenhol a vasúti pályán, miután szombat délután kisiklott egy tehervonat Nagymaros és Verőce között.

Fotó: Tények

A tehervonat akkora erővel szakadt szét, hogy az alkatrészei több kilométerre is elrepültek. A Tények riportja szerint autókat és házakat is megrongáltak. Egy rúgó például egy majdnem két kilométerre lévő család házába csapódott be, úgy hogy szilánkosra törte az ablakot. A ház lakója szerint csak a szerencsén múlott, hogy nem sérült meg senki.

- Vácról jött a vonat és anyumék arra lettek figyelmesek, hogy nagy csattanás, zörgés volt a konyhában. Kifutottak és látták, hogy betört az ablaküveg és egy nagy csavart találtak az ablakba – árulta el még mindig a történtek hatása alatt álló férfi.

A helyiek szerint a baleset azért következett be, mert a kalauz túlléphetett a megengedett sebességhatáron. Többen is azt állították, hogy a megszokottnál sokkal gyorsabban közelítette meg a vonat a váltót.

További drámai részletek a Tények riportjában.