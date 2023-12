A klímaváltozás miatt kitolódott a nagypontyos szezon

Később kezd el lehűlni a víz, ezáltal a vermelési időszak is kitolódik. A másik oka pedig az, hogy ugrásszerűen megnőtt a horgászok száma, ennek következtében pedig folyamatosan táplálékhoz jutnak a halak, hiszen állandóan szórnak be etetőanyagot a vízbe a pecások. A jóhoz pedig könnyű hozzászokni, nem kell elvermelniük, hiszen télen is táplálékhoz jutnak