"Néztük, ahogy lángolt az otthonunk" – A karácsonyt már új otthonában ünnepelheti a felsőzsolcai család

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, elképesztő tragédia történt augusztusban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőzsolcán. A Hunyadi János utcában egy 3 gyermekét egyedül nevelő édesapa háza gyulladt ki. A miskolci hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek és megkezdték az oltást. A nagy erőfeszítés ellenére az ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így mindene oda lett a családnak.

Zoltán és gyermekei mindent elveszítettek a háztűzben Fotó: Bors

A 32 éves Lakatos Zoltán és 3 gyermeke mindent elveszített a július 11-én történt háztűzben. A család azóta is sokkos állapotban van az őket ért trauma miatt. Legidősebb fia 13 éves, a kisebb 11, lánya pedig csupán 9. Az édesapa korábban egy félig vak fiatalembert is befogadott magukhoz. Elmondása szerint ezt a jó Isten is így akarta, hiszen ő volt az, aki az egész családot megmentette azon a végzetes éjszakán.

Hajnali egy órakor értem haza a munkából, a gyerekek már ágyban voltak. Egyszer csak ez az általam befogadott fiatalember jelent meg a konyhában, mert füstszagot érzett. Körbenéztem, hogy honnan jön a szag. Bár két éve cseréltettem le az összes elektromos vezetéket a házban, kiderült, hogy az elektromos vízmelegítő csap égett. Elmentem, hogy hozzak vizet, hogy eloltsam, de mire visszaértem már méteres lángok csaptak fel

– mesélte el a tragédia után a Ripostnak Zoltán.

Az édesapa első gondolata az volt, hogy nehogy baja essen a családjának, ezért azonnal a gyerekeihez rohant, felébresztette őket és kiküldte őket a házból.

Megérkeztek a tűzoltók, 4 rohammentővel együtt. Képtelenség szavakba önteni, hogy mit éltünk át, miközben néztük, ahogy lángolt az otthonunk

– részletezte.

Amíg a család albérletet keresett, a felsőzsolcai polgármesteri hivatal biztosított nekik lakhatást. Ez egy régi raktárépület volt, ahol viszont hosszú távon nem maradhattak, ugyanis nem volt fűthető. A családapát a gyámhivatal is megkereste, akik közölték vele, hogy ha nem talál lakást, a gyerekek sem maradhatnak vele.

Rengetegen segítettek a családnak, akadt olyan, aki még nyaralni is elvitte őket, hogy a gyerekek egy kicsit kieresszék a gőzt. Hamarosan egy albérleti lehetőséget is kaptak.

Október 15-én muszáj elköltöznünk innen, nem maradhatunk tovább. Szerencsére találtunk egy házat Igriciben. A gyerekek nem örülnek az iskola váltásnak, viszont szerintem ez egy remek lehetőség, hogy egy új fejezetet kezdjünk az életünkben.

– mesélte Zoltán.

Novemberben megkezdődtek a munkálatok, ugyanis a ház felújításra szorult. Mostanra már a család teljesen belakta új otthonát és egy megújult környezetben töltheti a karácsonyt. Számukra a legnagyobb ajándék az, hogy mindazok ellenére ami történt, újra talpra álltak és együtt ülhetnek majd le az ünnepi asztalhoz.