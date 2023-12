A Bors cikke hosszú évek után boldog karácsonyt varázsolt Jutkának és gyermekeinek

December elején még rémálom volt Jutka élete. Végre sikerült megszabadulnia agresszív férjétől, de így a nyomorral kellett szembenéznie az ötgyermekes édesanyának. Miután elköltözött a férfi, nem lélegezhetett fel teljesen, mert egyedül kell gondoskodnia a vele élő négy gyermekéről. Miután a nagyszülők meghaltak, senkire sem támaszkodhat. Székesfehérvári munkahelyén három műszakban dolgozott, de kénytelen volt otthagyni, mert nem volt kire rábízni a gyerekeket iskola és óvoda után.

Így csak jóval kevesebb pénzért tudott helyben munkát vállalni, de ezzel veszélybe került a család megélhetése.

Néhány hete még csak álom volt, hogy boldog lesz a karácsonya a családnak Fotó: Faludi Koppány

Az édesanyának folyamatosan mérlegelnie kell, hogy melyik csekk befizetése a legsürgősebb.

Helyzetét tovább nehezíti, hogy a gyerekek közül Noéminak és Máténak Bicskére kell járnia speciális iskolába.

Noémi tanulási nehézségekkel küzd, míg Máté oxigénhiánnyal született, ezért enyhe szellemi és beszédfogyatékossal küzd. Számukra különösen fontos a megfelelő iskola és a képzések, hogy felzárkózzanak a társaikhoz, ez pedig újabb komoly kiadásokat jelent.

Önzetlenül varázsoltak új fürdőszobát a családnak a jótevők Fotó: olvasói



Minden nehézség ellenére szeretetből nem volt, és most sincs hiány a családban. Azt, hogy mennyire nehéz körülmények között élnek jól példázza, hogy otthonukban fürdőszoba sem volt. Ételük is csak annyi, amivel csak néhány napig húzták volna ki. Nem beszélve a tűzifáról, ami szintén csak rövid időre lett volna elegendő. Ekkor segítséget kértek Petitől, a Tik-Tok jótevőjétől, aki egy megmozdulásával valóságos mozgalmat indított el. A Bors korábbi cikke is még a nélkülözésről szólt, de szerencsére az elmúlt három hétben a család élete megváltozott. A videót és az újságcikket látva nagyon sokan álltak a család mellé, rengeteg adomány érkezett. Megtelt a hűtőszekrény, és a ház mögötti fészer is roskadozik a tűzifától. Vállalkozók pedig új fürdőszobát varázsoltak a család otthonába.

Nem is gondoltam, hogy ennyi jó ember van. Miután látták a Tik-Tokon Peti videóját, és olvasták a cikket a BORS-ban, többen megkerestek minket. Volt aki ételt, ruhát adományozott, de egy vállalkozó még új fürdőszobát is csinált nekünk

- mondta meghatva Jutka, aki nagyon köszöni mindenkinek a segítséget, mert ezzel egy új lehetőséget kapott a család, hogy új értelmet nyerjen az életük. Noémi is boldog, hogy végre csodálatos karácsonyuk volt, ami nem a nélkülözésről szólt. És nagyon köszöni mindenkinek, aki melléjük állt, hogy legyen egy gyönyörű fürdőszobájuk is. Nem kellett aggódniuk, hogy lesz-e meleg a házban, és mi lesz az ünnepi asztalon. Már csak egy dolognak kell teljesüljön Jutka álmai közül, a munkahely, ahol helyben nyolc órában el tudna helyezkedni kicsit magasabb bérért... De az asszony így sem hálátlan, és nem adja fel.