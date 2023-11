Veretlenül csoportelső a magyar válogatott, van, akinek ez másfélmilliót jelentett

Magyarország válogatottja már nagyobb nyomás nélkül léphetett pályára vasárnap Montenegró ellen, ugyanakkor a csoportelsőség megszerzésének volt még jelentősége a kontinenstorna sorsolásának szempontjából is. A vendégek az első félidőben vezetést szereztek, de a szünet után Szoboszlai Dominik duplázott, majd a hajrában Nagy Ádám is betalált, így kialakítva a 3-1-es végeredményt. A Tippmixen megtett fogadásokat tekintve az „1X2” soron 63 százalékos, az „1X2 + Mindkét csapat szerez gólt” soron 77 százalékos, a „Mindkét csapat szerez gólt + Gólszám 2,5” soron 96 százalékos, a „Pontos végeredmények” soron pedig 65 százalékos lett a helyes tippek aránya, és azok a fogadók is ünnepelhettek, akik Szoboszlai Dominiktől gólt vártak a találkozón.

Fotó: Szerencsejáték Zrt

Marco Rossi együttese tehát megszerezte a csoport első helyét, amire a vonatkozó outright fogadási lehetőség kapcsán korábban akár 2,80-as oddsért is lehetett tippelni, majd a záró szorzó már 1,14-es volt. Az ezen a piacon megtett fogadások 63 százaléka érkezett arra, hogy Sallaiék mindenkit maguk mögé utasítanak az ötösben.

Természetesen nem csak az eddig felsorolt fogadási lehetőségek keltették fel a fogadók érdeklődését, a vasárnapi mérkőzés a Bulgária – Magyarország selejtező mellett a 46. hét egyik legnépszerűbb eseménye volt a Tippmixen. Pazar tippsorokban sem volt hiány, egy fővárosi Tippmix-játékos például úgy jegyzett milliós nyereményt, hogy 3/4-es és 2/4-es kombinációban is megjátszott szelvényén 14,00-s odds mellett a Magyarország – Montenegró találkozó pontos, 3-1-es eredményét is eltalálta.

Volt olyan nagykőrösi fogadó is, aki tökéletesen tippelte meg, hogy a magyar válogatott a szünetben hátrányban lesz, de végül megnyeri a mérkőzést, illetve emellett arra is hibátlanul érzett rá, hogy a Szerbia – Bulgária csoportmeccsen a félidei hazai vezetést követően a végeredmény döntetlen lesz. Mindez 500 forintos tétre 377 ezer forintos nyereményt jelentett számára.

A Tippmixpro egyik új funkciója, a Fogadáskészítő hamar nagy népszerűségre tett szert az online fogadók körében, hiszen így egy meccsre kötéstiltás nélkül is lehet tippeket leadni. Volt olyan játékos, aki a Fogadáskészítőt használva, 20 ezer forintos tétre 1 millió 407 ezer 600 forinttal lett gazdagabb.