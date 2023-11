Több ezer embert evakuáltak, bármelyik pillanatban kitörhet a vulkán

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, több országban is vésztervet hoztak létre Európában, ugyanis Olaszországban, és Izlandon is furcsa aktivitást mutat egy-egy vulkán. Míg az olasz szupervulkán egyelőre nyugodt, addig az izlandi társa már annyira forrong, hogy a közelében található Grindavik városának teljes lakosságát evakuálták. 4000 ember volt kénytelen elhagyni az otthonát, mert a szakértők attól tartanak, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a vulkán.

A DailyStar számolt be a vulkán aktivitásáról, a lap a szakértőkre hivatkozva azt írta, hogy egy Svartsengi fúrásnál vették észre, hogy gáz szivárog a földből, ami azt jelenti, hogy bármelyik nap kitörhet a vulkán. Margaret Hartley a Földtudományok Intézetének vezetője szomorú dolgokat árul el az esetről:

A folyamat kicsit olyan, mintha felráznánk egy doboz szénsavas üdítőitalt, amint repedés nyílik rajta, az ital habzással távozik az üvegből. Ez a folyamat kezdődött meg Izlandon

- árulta el a szakértő.