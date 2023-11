Szívszorító: halhatatlan lesz a horrorbalesetben meghalt Szvoboda Bence

Zarándokhely lett Szvoboda Bence sírja a balatonberényi temetőben. A sírt sokan felkeresik, és nemcsak a halottak napján, hanem előtte és utána is. Elsősorban magyarok helyeznek el emlékeket és koszorúkat.

Bence sírján mindig van virág / Fotó: Bors

A transzplantációt követően öt ember köszönheti életét a 2023. június 11-én, a csehországi motocross versenyen súlyos balesetet szenvedett, és három nap múlva elhunyt harmincnégy éves Szvoboda Bencének.

Nem tudok róla, hogy a balesetet okozó Simon Jost azóta eljött-e Magyarországra, de annak idején a baleset után bocsánatot kért a szülőktől

– mesélte Nagy Norbert a Team HTS KTM csapatfőnöke.

Ezzel a motorral versenyzett Bence / Fotó: Mirkó István

Minden versenyzőnek két motorja van, amit a csapat biztosít számukra. Bence motorjai közül az egyiket továbbra is megtartotta a tulajdonos, a másik sorsáról egyelőre nem döntöttek, de több versenyen is kiállították már. Többek között a kiskunlacházi csapatversenyen is, és ezeken a helyeken lehetőség van rá, hogy a rajongók, szurkolók fényképezkedjenek vele. A nemzetközi sportvilágban szokás, hogy egy-egy híres versenyzőnek a rajtszámát visszavonják, hogy más már ne használhassa. A Magyar Motorsport Szövetség azzal a feltétellel vonultatta vissza az ő 521-es számát, hogy ha a család úgy látja jónak, és lesz egy olyan versenyző, aki tovább viheti Bence örökségét, akkor neki átengedik. Erről azóta még nem volt döntés.

Ezt a versenyszámot még nem adták oda másnak / Fotó: Bors