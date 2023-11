Riasztás: nehéz napunk lesz, ónos eső és hó is eshet

Erősen felhős vagy borult lesz az ég. A csapadékzóna északkelet felé terjed tovább, így ott több vármegyében is csapadék, amiből havazás is várható. Az esős idő mellett a szél is élénk lesz. A legmelegebb délnyugaton lesz, ott 10 körüli fokokat is mérhetünk, azonban máshol a legmagasabb nappali hőmérséklet csak 5 fok körül alakul majd.

Fotó: Köpönyeg.hu

Reggel ráadásul erős faggyal indít a csütörtök, amire még több vármegyében ónos eső is eshet. Ennek megfelelően az Országos Meteorológia Szolgálat több vármegyére is riasztást adott ki, a következő szöveggel:

Tartós (több órás) ónos eső. A várt csapadékmennyiség meghaladhatja az 1 mm-t.

4 északi vármegyére másodfokú riasztást adtak ki. Fotó: Fotó: met.hu / Országos Meteorológiai Szolgálat

Ezen felül a havazást is figyelembe vették, ami miatt főként az Északi-középhegységen élőket figyelmeztetik: 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.