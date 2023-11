Sztárhorgászokkal és gyerekprogramokkal várja a látogatókat a PontyShow

Pénteken kezdődik és vasárnapig tart az ősz legjobban várt horgászkiállítása, a PontyShow, ahol rengeteg újdonsággal várják az érkezőket a szervezők. A budapesti Hungexpóban megrendezendő eseményen nemcsak a felnőttekre, hanem a gyerekekre is gondoltak.

Minden évben rengeteg gyerek látogat ki a rendezvényre Fotó: Gigor Csaba

Kalandpart várja a kicsiket

– A három és 14 év közötti gyermekek kalandparkban tehetik próbára magukat. Tíz helyszínen tíz feladatot kell teljesíteniük, mindegyik állomáson matricákat gyűjthetnek a lurkók, akik, ha mind teljesítik a próbatételeket, akkor ajándékban részesülnek, egy egyedi karkötőt kapnak – fogalmazott a Borsnak a főszervező, Bujáki Géza, aki arról is szót ejtett, hogy

14 éves korig belépőt sem kell fizetni a rendezvényre.

Az ismert pontyhorgász kiemelte: a felnőtt vendégekről sem feledkeztek meg, rájuk is számos nyereményjáték vár.

A főszervező, Bujáki Géza is elismert horgász Fotó: Bors

Idén két újdonsággal is készültünk. Az egyik a tippelj és nyerj játék lesz. Itt pontypárnákba rejtettünk súlyokat, azt kell megtippelniük a résztvevőknek, hogy hány kilós a plüsshal. A helyesen tippelők csalicsomagot kapnak.

Ezenfe­lül kialakítottunk egy fotósarkot is, ahol a Magyarországon kifogott világrekord, 50 kilós ponty élethű másával lehet fotózkodni, akik feltöltik a fotót a közösségi oldalra, azok között szintén csalicsomagot sorsolunk ki. Természetesen a férfi pecásokról sem feledkeztünk meg, csinos hoszteszlányok segédkeznek majd a képek elkészítésénél – tette hozzá Bujáki.

Jankovich Krisztián lesz a leghíresebb fellépő Fotó: Gigor Csaba

Sztárhorgászok tartanak előadást

A kiállításon nemcsak a jövő évi újdonságokat tudják megtekinteni és kipróbálni a résztvevők, hanem neves horgászok előadásait is meghallgathatják. Bár a kiállítás a nevében a pontyhorgászatra utal, más halfajok elismert szakemberei is fellépnek. Többek között a harcsázás is terítéken lesz.

Az idei évben a legnagyobb név Jankovich Krisztián lesz, aki szombaton a busahorgászat rejtelmeibe avatja be a nézőket

– mondta a főszervező, aki kiemelte: több neves horgászmárka is gigastanddal települ ki a rendezvényre.

50 kilós ponttyal is lehet fotózkodni Fotó: Gigor Csaba

14 ezer nézőt várnak

Bujáki Géza arra számít, idén visszaáll a Covid előtti látogatószám, vagyis több mint 14 ezer néző vesz részt a háromnapos kiállításon.

Az Albertirsai úton ingyenes lesz a parkolás, emellett a MÁV 50 százalékos kedvezményt biztosít a vonattal érkezőknek – zárta.