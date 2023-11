Ez a pite mentette meg az életét a kétgyermekes édesanyának

Ki ne szeretné a pitét? Ősszel nincs is kellemesebb, mint megenni egy finom szelet almáspitét, ugyanakkor a meggyeset is nagyon szeretjük. A pitének többféle elkészítési módja van: itthon, Magyarországon egészen másképpen sütjük, mint például Angliában vagy Amerikában. Egy kétgyermekes édesanya is nagy rajongója az édességnek, most pedig arra eszmélt, hogy az életét mentette meg.

A pitére is igaz a mondás: mindenki másképp csinálja

Julie Pickering az angliai Walsall városában élte idilli életét, és egyszerűen imádott sütni-főzni a családjára. Nagy kedvence a pite, így azt készített egy este desszertnek. Az anyuka nem tudott ellenállni a csábításnak, ezért elkezdett egy szeletet majszolni vacsora előtt. Hallotta azonban, hogy az egyik lánya jön le a lépcsőn, ezért gyorsan letette a szeletet, a morzsákat pedig lesöpörte a melléről. Ekkor tapintotta ki a csomót.

Csak pitét ettem. Mivel éppen teázási időben voltunk, a gyerekeket asztalhoz hívtam, de előtte gyorsan meg szerettem volna enni egy szeletet. Mivel nálunk szabály, hogy nincs nasi vacsora előtt, ezért amikor hallottam, hogy az egyik lányom jön le a lépcsőn, le kellett söpörnöm magamról a bizonyítékokat. Annyira nevetséges volt, de másképpen soha nem vettem volna észre a csomót

- árulta el az anyuka.

Hamarosan kórházba került, ahol megkezdődött a kemoterápia. A daganat nagyon agresszív volt, a terápia után pedig le kellett vágni a mellét, most azonban implantátumot kapott, és a legutóbbi vizsgálatok szerint teljesen meggyógyult - írja a Mirror.