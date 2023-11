Négy gyerek maradt árván a pusztaszemesi tragédia után: testvérük neveli fel a kislányokat

Egy egyedülálló, négy gyermekes édesapa vesztette életét múlt hét csütörtökön, abban a pusztaszemesi balesetben, amiben egy fehér Opel Astra lesodródott az úttestről, az árokba hajtott, majd egy fának csapódott. Az autóban három munkába tartó férfi utazott, köztük a családapa, és annak kisebbik fia is. Az édesapa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a 19 éves fiát és a másik utast pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A fiút azóta is kórházban ápolják gerincsérülés miatt.

Négy gyermek édesapját vette el a szörnyű pusztaszemesi tragédia Fotó: Tab ÖTP

Négy gyermekes édesapa halt bele sérüléseibe

A fának csapódott gépkocsi vezetője kizuhant a járműből, két utasa a roncsba szorult, őket a siófoki hivatásos és a tabi önkormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadították ki – írja a Somogy vármegyei Hírportál. Az egységek ezt követően segítettek a mentőknek a sérültek ellátásában, az egyikük életét azonban már nem lehetett megmenteni. A családapa belehalt sérüléseibe, míg 19 éves fiát kórházba szállították. Információink szerint olyan súlyos gerincsérülést szerzett, amitől lehet, hogy soha többé nem fog tudni ülni, vagy járni.

A 23 éves báty veszi gyámsága alá húgait

A családi tragédia következtében négy gyermek veszítette el édesapját, közülük a két nagyfiú már felnőtt és dolgoznak, de van két kiskorú húguk is. A harmadik - és nyolcadik osztályos lányokat a baleset után a legidősebb, 23 éves testvér veszi gyámsága alá. A Sonline.hu úgy tudja, hogy a gyerekek édesanyja még kiskorukban elköltözött a családtól, és azóta az apa egyedül nevelte a négy gyermekét. Villanyszerelőként dolgozott, és a baleset napján a fiával Veszprémbe indultak, és siettek, hogy elérjék a szántódi kompot.

A családot anyagilag is lehet támogatni, akinek nem áll módjában elmenni a jótékonysági eseményre Fotó: Olvasói fotó

Gyűjtenek a szülők nélkül maradt gyerekeknek a környéken

A tragédia az egész környéket megrázta. Az árván maradt gyerekek javára jótékonysági adománygyűjtést szerveznek november 11-én szombaton, 15 órától a zicsi kultúrházban. A gyűjtést Tandari Ági - Baranka énekesnő indította, aki maga is fellép az eseményen a tabi fúvószenekarral együtt. A helyszínen süteményvásár és tombolasorsolás lesz, melynek bevételét a Sipos család javára ajánlották fel. Gyorssegéllyel állt az ügy mellé a zicsi önkormányzat, és hosszú távon gondolkodnak abban, hogy később se maradjon támogatás nélkül a család, mondta Nagy Jenőné, zicsi polgármester a sonline-nak. A kezdeményezéshez csatlakozott a törökkoppányi általános iskola is, ahol a kis lányok jelenleg is tanulnak, illetve a gerincsérülést szenvedett báty is ide járt.