Nagyszerű hírt jelentett be a TV2

Októberben és egész éves átlagot nézve is a csatornatoplista első helyén végzett a TV2 és a TV2 Csoport mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A június kivételével eddig az év minden hónapjában a TV2 nyerte a nézettségi versenyt főműsoridőben a 18-59 évesek körében.





A TV2 októberi sikeréhez épp úgy hozzájárultak a saját gyártású napi műsorok, mint a hétvégi showk valamint az infotainment műsorok:



• Októberben ért véget a Séfek séfe 5. évada, amely a műsor történetének legnézettebb szériája volt mindhárom kiemelt korcsoportban, havi bontásban és a teljes évad átlagában is nyerte az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban.

• Szintén októberben zárult a Kőgazdag fiatalok első évada, ami kiemelkedő eredményeket hozott, és mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett.

• A Sztárban sztár leszek! idei évadának eddigi legnézettebb epizódja október 1-jén volt látható, ami amellett, hogy a hónap legnézettebb műsora lett mindhárom kiemelt korcsoportban a teljes piacon, még az éves műsortoplista harmadik helyét is sikeresen megszerezte. (Ez több, mint egymillió nézőt jelent a teljes lakosságon belül.) Így jelenleg az éves műsortoplista első három helyén mindhárom kiemelt korcsoportban TV2-es műsor szerepel. A Sztárban Sztár leszek! jelenleg futó évada átlagosan mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora, és a teljes lakosság körében ráadásul az eddig adásba került minden egyes epizód megnyerte az idősávját.

• Októberben indult a Dancing with the Stars 4. évada, amely eddig jelentős különbséggel nyerte az idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban.

• A hétköznap, jelenleg is adásban lévő saját gyártású műsorok közül A Nagy Ő szintén tetemes fölénnyel lett októberben idősávja legnézettebb műsora mindhárom kiemelt korcsoportban. Ráadásul a teljes lakosság körében több, mint dupla annyian nézték átlagosan A Nagy Ő-t, mint az RTL-t az azonos idősávban.

• Október elején indult az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát. A kaland-reality az októberben adásba került epizódok átlaga alapján a teljes lakosság körében szintén nyerte az idősávját.

• Az esti infotainment műsorok közül a főműsoridős Tények a teljes lakosság körében, a Tények Plusz pedig a 18-59 éves nézők és a teljes lakosság körében is nyerte az idősávját októberben. Éves átlagban a Tények a 18-49 éves nézők körében és a teljes lakosságon belül, míg a Tények Plusz mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora.

• A TV2 reggeli magazinműsorai, a Mokka és a Mokkacino sikere is töretlen, októberben és éves átlagban is toronymagasan idősávjuk legnézettebb műsorai.





A főcsatorna kiemelkedő eredményei pedig hozzájárultak ahhoz, hogy a TV2 Csoport is megőrizte piacvezető pozícióját a csatornacsaládok versenyében, és első helyen végezzen októberben mindhárom kiemelt korcsoportban. E mellett a Mozi+ volt a legnézettebb kábelcsatorna októberben a 18-59 évesek, és a fiatalabb 18-49 évesek körében is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Éves átlagban pedig továbbra is őrzi a Mozi+ a legnézettebb kábelcsatorna címet mindkét említett korcsoportban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt.