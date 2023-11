Megszólalt az élő Nostradamus: világvégi állapotokba kerülünk 2023 végén

Az élő Nostradamusként emlegetett Athos Salomé borzasztó jóslatokat hozott nyilvánosságra. A médium szerint ugyanis a 2023 év fájdalmainak - amelyben voltak már földrengések, háborúk, és rengeteg katasztrófa - közel sincs még vége. Athos szerint még néhány természeti csapásra számítanunk kell a 2023-as év végén is. Ez azért is ijesztő, mert a médium korábban a királynő halálát, a Covidot, és a Titan tragédiáját is előre látta.

EXCLUSIVE: Mystic who 'foresaw Covid and Queen's death' makes grim Titanic sub prediction...

A látnok globális problémákra figyelmezteti az embereket, azonban rámutatott, hogy nem akar pánikot kelteni, sőt néhány látomása még meg is változhat az idő alakulásával. Viszont azt leszögezte, hogy figyelmeztetéseire arra szolgálnak, hogy az emberek összefogjanak a természeti katasztrófák ellen.

Azt akarom, hogy a jóslataim motivációul szolgáljanak arra, hogy összefogjunk és előtérbe helyezzük egymás jólétét. A kormányzati és a polgári együttműködés csodákra lenne képes

- kezdte bevezetőjében az élő Nostradamus a DailyStarnak.

Vulkánkitörések

Athos elsőnek azt mondta, hogy az év végén elkezdődnek aktiválódni a vulkánok világszerte. A kijelentésében pedig az a szomorú, hogy Európában már két vulkán környékén is vésztervet készítettek a szakértők az aktivitásuk miatt...

Viharok, ciklonok, és hurrikánok

A médium szerint egyre gyakrabban fognak az óceánok felől brutális erejű viharok és hurrikánok érkezni a vízparti országokba, mint a Fülöp-szigetek, Délkelet-Ázsia vagy éppen Thaiföld.

Más országok sincsenek biztonságba a víztől

Athos szerint Brazíliában a Gangesz folyó fog kiönteni a medréből és ez árvizeket fog okozni. Vietnámban a Mekong folyó deltájára figyelmezteti az embereket. Hosszútávú előrelátásaiban pedig azt is jelzi, hogy a jégsapkák olvadásától Hollandia, vagy éppen Amerika legnépszerűbb városa New York sincs biztonságban. Ezek egy esetleges olvadásnál könnyen a víz alá kerülhetnek.

Károly királynak is vigyáznia kell magára

Bár legfrissebb jóslatában a király nem említette korunk Nostradamusa, de idén már több jóslatában is jelezte, hogy a királynak vigyáznia kéne magára, ugyanis hatalmas veszélyben van. Athos szerint ugyanis III. Károly királynak prosztata problémák miatt mehet tönkre az egészsége néhány éven belül. A brazil médium szerint ezért az uralkodónak oda kéne figyelnie az egészségére, ha hosszan akar még királykodni.