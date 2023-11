Megállt a forgalom: Előkapta botját a sofőr a piros lámpánál - Videó

Olyasmiről számolt be a Budapesti autósok oldala, amiről, ha nem készült volna fedélzeti kamerás felvétel, talán nem is hittük volna el.

Bottal ütötte a másik kocsit / Fotó: BP-i autósok YouTube-csatornája

November 22-én, reggel fél nyolc magasságában Pécsett a piros lámpánál egy Volkswagen kisteherautó sofőrje az ablakon kihajolva hadonászott egy bottal egy közelben lévő Škodás felé. Mivel elérte a jármű elejét, a bottal kétszer jól rá is sózott. Az agresszív sofőrnek ráadásul ennyi még nem is volt elég. Zöldre váltott a lámpa, elindult a kocsisor, de a teherautós bevárta a Skodást a kereszteződésben és kétszer is ráhúzta a kormányt.

Az előzményekről nem tudott beszámolni a portál olvasója, mindenesetre megdöbbentő, hogy egyes magyar sofőrök, mit nem engednek meg maguknak.

Íme a nem mindennapi felvétel: