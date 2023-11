Karácsony még akkor is gyűjtötte pénzt amikor félreállt

A Karácsony Gergely miniszterelnöki indulását támogató pénzgyűjtés még azt követően is folyhatott, hogy Karácsony már visszalépett a jelöltségtől- írta meg az ATV.hu.

Ráadásul két MSZP-s munkatárs is részt vett a Karácsony-féle 99 mozgalom egyik adománygyűjtő ládájának felbontásában, a pénzszámolásában és jegyzőkönyvezésében. A hitelesítő dokumentumot alá is írták. A probléma az, hogy további kilenc adománygyűjtő hitelesítő jegyzőkönyvén is szerepel a nevük és az aláírásuk.

Mint ismeretes az OTP szeptemberben ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti támogatására létrejött 99 Mozgalom pénzügyei miatt.

A mozgalom bankszámlájára 526 millió forint érkezett annak megnyitása óta a 2022-es parlamenti választás kampányában. Az OTP belső vizsgálata arra jutott, hogy az adományok alapvetően külföldön élő magyar személyektől érkeztek, és az adománygyűjtő ládákban elhelyezett bankjegyek többsége új és gyűrődésmentes volt, több esetben egymás utáni sorszámúak.

Többen is írta arról, hogy az ügyben nyomozó NAV munkatársai Karácsony Gergely jogi főtanácsadójának irodájában olyan dokumentumokat foglaltak le, melyeket az adományládák felbontásakor készítettetek a jegyzőkönyvek hitelesítői.

Az első láda felbontásakor közreműködött két MSZP-s munkatárs, akik alá is írták a hitelesítő dokumentumokat.

A nyomozás során viszont kiderült, hogy a nevük és az aláírásaik további kilenc jegyzőkönyvön is szerepel. Az atv.hu megkeresésére az MSZP közölte: munkatársaikat ezzel kapcsolatban tanúként hallgatta meg a NAV, ahol elmondták: az első jegyzőkönyvet követő további kilenc okiratot nem ők írták alá, azoknál a ládabontásoknál jelen sem voltak.

A munkatársak a vallomásukkal tehát megerősítették az okirat hamisítás gyanúját, a személyazonosságukkal történt visszaélés így a nyomozás részévé vált, ezért külön nem tettek feljelentést, tudta meg lapunk.

Mint köztudott, a 2021 őszén rendezett ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztás első fordulóját a DK-s Dobrev Klára nyerte meg, ám a második forduló előtt a második helyezett Karácsony Gergely október 8-án visszalépett a harmadik helyen végzett Márki-Zay Péter javára.

Miniszterelnök-jelölti vita az ATV stúdiójában/2021 szeptemberében

Ez a dátum azért érdekes a jelenlegi nyomozás szempontjából, mert mint az ATV szocialista forrásból megtudta, a hamis MSZP-munkatárs aláírásokkal ellátott kilenc jegyzőkönyv dátumozásából az olvasható ki, hogy az adománygyűjtés azt követően is folyhatott, hogy Karácsony már nem szerepelt Orbán Viktor lehetséges kihívójaként.

A főpolgármester szeptember végén az Egyenes beszédben az üggyel kapcsolatban kijelentette:

„Két dolgot biztosan tudok mondani, ez az adománygyűjtés teljes mértékben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt, és az is biztos, hogy egyetlen egy forint közpénz nem volt ebben az adománygyűjtésben”.