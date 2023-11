Elárulták az időjósok: ködös, csapadékos hétvégénk lesz, vegyük magunkhoz az esernyőnket

Szombaton reggel ködös idővel indul a nap, amely csak lassan fog megszűnni. A Dunántúlon ráadásul egész nap felhők fogják takarni a napot. Elszórt eső, és szitálás is lehet országszerte. A keleti országrészekben napos idő, és csak közepesen felhős ég várható. A hőmérséklet sem lesz valami meleg, 10 és 16 Celsius fok között fognak alakulni a maximumok.

Ködös, borongós idő lesz szombaton / Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Vasárnap erősen felhős, és borult lesz az ég, amiből sajnos sokfelé várható eső és zápor. Néhol akár még zivatar is lehet. Az ítéletidőn nem segít az sem, hogy erős lesz a déli szél. A felhőzet csak a késő délutánra fog csökkenni. A hőmérséklet pedig 15 Celsius fok körül fog alakulni – számolt be róla a Köpönyeg.hu.

A hét első napja is csapadékkal fog indulni, záporokra és zivatarokra is számítani kell hétfőn. Azonban felmelegszik a hőmérséklet és 16-17 Celsius fokos maximumok is lehetnek, délelőtt pedig a viharok előtt még néhány órára a nap is kisüthet.