Hétvégén megbolondul az időjárás: lesz itt minden, napsütés és zivatar is

Az elmúlt hetek változékony, és csapadékdús időjárása fogja jellemezni a következő novemberi napokat is. Pénteken erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor és zivatar. Délutántól azonban lecsökken a felhőzet, és előbukkan a napocska a felhők közül. 16-17 Celsius fokot mérhetünk.

Az elmúlt héten szinte mindennap szükség volt az esernyőre /Fotó: Pixabay

Miközben szombaton többórás napsütés és száraz idő lesz, addig másnap a hét utolsó napján már többfelé is esőre és záporra kell számítani. Vasárnap néhol akár zivatar is előfordulhat, ráadásul a déli szél is megerősödik. Míg szombaton 14 Celsius fok lesz, addig vasárnap akár 19 Celsius fokos maximumokat is mérhetünk a rossz idő ellenére.

Hétfőn ködfoltokkal fog indulni a nap, utána pedig változóan felhős időre van kilátás, maximum 15 fokos hőmérséklettel - számolt be róla a Köpönyeg.hu.