HETI TOP5: Fotózásra vitte modell lányát az édesanyja, amikor megtörtént a tragédia Alsónemesapátinál

Egy 17 éves lány és édesanyja, illetve egy idős asszony is meghalt abban az autóbalesetben, ami Alsónemesapáti mellett történt október 31-én, a 76-os főút 48-as kilométerénél. A Borsnak sikerült megtudnia, hogy a fiatal lány, Jessica az iskola mellett modellként dolgozott és a balesetkor is éppen egy fotózásra vitte az édesanyja Mercédesz, amikor összeütköztek egy másik autóval. A fiatal szépség szorgalmas, jó tanuló volt, aki több nyelven is beszélt, amit idegenvezetőként szeretett volna hasznosítani.

Jessica kiváló unoka és lány, Mercédesz pedig remek anya volt. Jessicának van egy hétéves húga, aki egy nagyon okos kislány, így úgy véljük, már ő is megérti, hogy minden megváltozott

- mondta a Borsnak az elhunyt modell nagypapája, Imre.

Hárman vesztették életüket 2023. október 31-én a 76-os számú főút 48-as kilométerszelvényében Fotó: ZAOL

Fiatal kora ellenére filmbe illő a Simon Dániel története, akinél jelenleg nincs jobb szkanderező a világon. Azonban szigetszentmiklósi fiúnak hosszú útja vezetett idáig, a megpróbáltatásai a születésnél kezdődtek, ugyanis oxigénhiányos állapotba került, ami miatt az agyának a járásközpontja súlyosan sérült. Emiatt kerekesszékbe kényszerült a srác, ám 9 évvel ezelőtt rátalált a szkander, ami a szenvedélyévé vált és nem csak épp társain kerekedett felül a versenyeken, de akár nála kétszer nagyobb, nehezebb ellenfelein is. A Borsnak őszintén beszélt a világbajnok a múltja démonairól és a sikerhez vezető tényezőkről is.

Dani éppen a nála csaknem kétszer nagyobb kazah ellenfelét győzi Fotó: NVESZ

A két jó barát vesztette életét Felvidéken, október 28-án, amikor Ekecs és Lakszakállas közötti útszakaszon, a bogyaréti letérő előtti szakaszon fának csapódtak a gépjárművükkel. Az autóból, amiben utaztak a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Hiába érkeztek gyorsan a helyszínre a tűzoltók, akik feszítővágóval kiemelték őket a roncsból, ám ekkor már késő volt, nem lehetett rajtuk segíteni: a helyszínen életüket vesztették. Az autóban a 41 éves Lajos és a 47 éves D. Imre utazott. Egyelőre nem tudni, hogy járművük miért és hogyan sodródott le az útról.

Még mindig nem hisszük el, ami történt, szörnyű ez az egész. Lajos és Imi családjáért is megszakad a szívem, hallottuk, hogy teljesen összetörtek a történtek után

– mondta a Borsnak az elhunytak egyik ismerős, aki hozzátette, pár nappal korábban még beszélgettek.

Darabokra tört az autó, miután fának csapódott Fotó: Szlovák Rendőrség Facebook-oldala

Ismét medvét észleltek hazánkban. Ezúttal két Nógrád vármegyei, egymástól nem túl távoli településen. Litkén és Mihálygergén is hatalmas medvenyomokat találtak, melyeket általában kirándulók, túrázók és gombászok örökítenek meg és fotójukat továbbítják például az Ipoly Erdő Zrt-nek. A Bors úgy tudja a nyomokon kívül egyelőre a medve még magát nem mutatta meg, csak vadkamerák örökítették meg a jelenlétét, ezért is figyelmeztetik az erdőjárókat a lehetséges veszélyre.

Érdemes nagyon nyitott szemmel sétálni a nógrádi erdőkben Fotó: Pexels (illusztráció)

Halálos autóbaleset történt október 31-én, kedden Kerecsend és Eger között a 25-ös főúton. A tragédiát egy Eger felé közlekedő Renault Thália okozta, amely egy jobbos kanyarban(amit a helyiek csak "Halálkanyarként" emlegetnek) átsodródott a szemközti sávba, ahol egy frissen vásárolt Renault Lagunával ütközött. A Thália középkorú vezetője a helyszínen életét vesztette. Az elhunyt férfi, Sanyi 39 éves volt, minden ismerőse és családtagja gyászolja. Az apuka három gyermeket hagyott árván.

A három gyerek viszont most anya és apa nélkül maradt. Sanyi nekik élt, mindent próbált megadni nekik. Nem tudom, hogyan fogják feldolgozni a gyerekek ezt a veszteséget

– fejtette ki a Borsnak a család egy közeli barátja.