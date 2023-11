Egy hete költözött be a felújított házba Katalin és Dezső, másodpercek alatt mindenük odalett

Egy idős házaspár élt abban a porrogi házban, ahol szombat reggel fél nyolckor felrobbant egy gázpalack. A lángok pillanatok alatt átterjedtek az egész épületre, és a magasba csaptak. A két idős ember az utolsó pillanatban tudott csak kimenekülni a lángoló épületből.

Az idős házaspárnak mindene odaveszett a tűzben Fotó: sonline.hu

Nagymamám reggel megfőzte a kávét, de már nem tudta elzárni a palackot. Szökött a gáz, és ők menekültek. Épp, hogy kiértek az utcára mikor a gázpalack felrobbant és a levegőbe repült

- emlékszik vissza unokájuk Mónika, aki a szemközti házban él. Miután hallotta a robbanást idős nagyszülei segítségére sietett. Katalin (85) és Dezső (76) mindene oda lett, csak az a ruhájuk maradt meg ami a robbanás idején viseltek. Mindketten szívbetegek, egy élet munkája veszett oda a tűzben

A két idős embernek semmije sem maradt, és csak reménykednek abban, hogy újra tudják kezdeni az életüket.





Egy életünk munkája oda lett. A gyógyszereink és még a vérnyomásmérőm is a tűz martalékává vált.

- emlékszik vissza Katalin, aki azóta sem tud megnyugodni a trauma után.

Alig egy héttel korábban költöztek be a felújított házba, ahol végre volt már fürdőszoba és WC is. De nem sokáig örülhettek a komfortos új otthonnak. Pedig nagyon előrelátók voltak, mert még próbafűtést is elvégeztek a költözés előtt. Akkor úgy tűnt minden rendben van, mégis bekövetkezett a katasztrófa.

A teljes terjedelmében égő házhoz több kocsival a nagykanizsai hivatásos és a csurgói önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, és fékezték meg a lángokat.

Katalinéknak nem maradt más választásuk, mint visszaköltözni komfort nélküli üres régi otthonukba, ami nem az ő tulajdonuk, így csak ideiglenesen használhatják.

Mivel egy asztaluk, székük sem maradt, a falubeliek összefogtak és gyűjtést szerveztek az idősek számára, ahol néhány bútor és ruha már össze is jött, de ez messze nem elég ahhoz, hogy új életet kezdjenek. Az önkormányzat is gyűjtést indított, hogy minél többen segíthessenek. Az idős párnak nincs bankszámlaszáma, ezért az önkormányzat számlájára várják a pénzadományokat. A gyűjtés részleteiről a falu Facebook-oldalán információk találhatóak.