Dömötör Csaba: A Nemzeti Konzultáció fontos eszköz a kormány kezében

A nemzeti konzultáció egy megerősítő eszköz a kormány nevében, mert amikor több százezer ember kiáll egy vélemény mellett, az igen is számít a tárgyalóasztaloknál – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 kedd esti műsorában.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: olyan időszakot élünk, amikor a válságok nem egymást váltják, hanem egymást erősítik, és ilyenkor számít igazán, hogy van-e egy országnak olyan kormánya, amely a biztonsági és a gazdasági szempontokat egyszerre tudja érvényesíteni.

Az újabb nemzeti konzultáció azért aktuális, mert a biztonsági fenyegetés mellett egyre több olyan jelzés, elvárás vagy konkrét javaslat érkezik Brüsszelből, amely a magyar gazdaság mozgásterét szűkítené.

A politikus szerint ezek közé tartozik a rezsicsökkentés megszüntetése, az extraprofitadó eltörlése és kritika érte a kamatstopot is.

Dömötör Csaba megerősítette, hogy ezeket a vitákat lefolytatják, és ezek a kérdések is szerepelni fognak a konzultációs kérdőíven.

Az uniós költségvetéssel kapcsolatban az államtitkár azt mondta, a kormány álláspontja szerint olyan dolgokra kellene a forrásokat költeni, ami Európa gazdasági és fizikai biztonságát szolgálják. „A fegyverküldés és a migrációmenedzsment nem ezt szolgálja” – emelte ki Dömötör Csaba.

Az új nemzeti konzultációban három olyan gazdasági témájú kérdés is lesz, amely jelentősen meghatározza a magyar gazdaságot, a magyar családok mindennapjait, és amelyekben Brüsszel megtámadta Magyarországot és „ránk akarja kényszeríteni saját akaratát” – mondta a kormányszóvivő a kormány Facebook-oldalára kedden feltöltött videóban.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, Brüsszel azt akarja elérni, hogy „eltöröljük a rezsicsökkentést, a kamatstopot és az extraprofitadót”.

Az Európai Bizottság az írásos állásfoglalásában azt írja – tette hozzá a kormányszóvivő –, hogy az energiatámogatási intézkedéseket, vagyis a rezsicsökkentést fokozatosan meg kell szüntetni. Azt a rezsitámogatást akarják eltörölni, amelynek köszönhetően az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági gáz és áram ára, és havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti a családok energiaszámláit – mutatott rá.

A magyar emberektől azt is megkérdezik, mit gondolnak arról, hogy Brüsszel a kamatstopot is el akarja törölni

– mondta Szentkirályi Alexandra, megjegyezve, ez olyan intézkedés, amely 300 ezer családot és csaknem 30 ezer vállalkozást véd az ukrajnai háború miatt megemelkedett banki kamatoktól.

Ezenfelül arról is megkérdezik a magyarokat, mit gondolnak Brüsszel azon tervéről, amellyel megszüntetné a hazai extraprofitadót is. Ezt azokra a nagyvállalatokra vetették ki, amelyek a járvány és a háborús válság idején jelentős extraprofitot halmoztak fel – ismertette a kormányszóvivő.

„Hamarosan jön tehát a nemzeti konzultáció.” Mindenki elmondhatja véleményét a mostani brüsszeli vezetés politikájáról nemcsak a háborúval, a megrációval kapcsolatban, hanem gazdasági kérdésekben is – jelezte Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalon.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádiónak Brüsszelben adott interjúban jelentette be, hogy egy újabb nemzeti konzultációra tesz javaslatot.

A kormányfő úgy fogalmazott: nem babra megy a játék, komolyra fordultak a dolgok.

„Most is van 10-11 komoly kérdés, és az embereknek adjuk lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket. Milliós nagyságrendben szoktak választ adni, ez létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, és akkor a kormány magabiztosan és kellő erőpozícióból tárgyalhat Brüsszelben. Akkor is, ha orkánszerű ellenszélben kell ezt tennie” – fogalmazott a miniszterelnök.

Az újabb Nemzeti Konzultáció a tervek szerint novemberben indul, ez lesz a tizenharmadik olyan alkalom, hogy a kormány fontos kérdésekben kéri ki az emberek véleményét.

Dömötör Csaba államtitkár szombaton újabb részleteket közölt arról, milyen témák várhatók majd a kérdések között.

A videóból kiderül, hogy a kérdések egyik része biztonsági témákról szól majd.

Feltehetően az orosz-ukrán háborúra és Brüsszel új migrációs csomagjára is rákérdezhetnek majd.

Dömötör Csaba azt mondta, gazdasági kérdésekre is kitérnek majd a konzultációban. Az államtitkár megemlítette, hogy Brüsszel a rezsitámogatás, a kamatstop és az extraprofitadó eltörlését akarja elérni. A kormánynak azonban az az álláspontja, hogy a válság alatt ne a családok viseljék a terheket. De a videóból kiderül az is: a konzultációban rákérdezhetnek majd a brüsszeli pluszpénzek befizetésére is.

„Arról is várjuk a véleményeket, hogy Brüsszelből úgy kérnek tőlünk plusz pénzbefizetést, hogy közben a nekünk járó pénzeket egyáltalán nem kaptuk meg. A kérdéseket a következő napokban részletesen is bemutatjuk. A kormánynak ezekben az ügyekben van világos álláspontja. Ha sokan állunk ki az igazunk mellett annak nagy súlya lesz a következő hónapok vitáiban” – mondta Dömötör Csaba.

A magyar kormány mindig is fontosnak tartotta, hogy ne csak négy évente, hanem folyamatosan kikérje fontos ügyekben az emberek véleményét

– emelte ki az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Pindroch Tamás szerint rengeteg olyan ügy van a világban, amely hatással van a magyar emberek életére, ezért is kell újra nemzeti konzultációt tartani.

„Olyan ügyek történnek a világban, amire választ kell adni, hogy Magyarország hogyan viszonyuljon az izraeli-palesztin konfliktushoz, a gazdasági problémákhoz az egész EU térségben és az ukrán-orosz konfliktushoz. Tehát ez egy nagyon fontos nemzeti konzultáció lesz” – hangsúlyozta Pindroch Tamás.

A nemzeti konzultáció gondolatát első körben Orbán Viktor egy 2005-ös beszédében vetette fel, majd 2010 után kormányra kerülve több ügyben is tartottak már ilyen kezdeményezést. Az emberek korábban elmondhatták már a véleményüket az Alaptörvényről, a nyugdíjakról és az illegális migrációval kapcsolatban, de a rezsicsökkentésről és a brüsszeli szankciókról is.