Megjósolta az emberiség vesztét a szuperszámítógép, meg vannak számlálva a napjaink?

A szakértők már többször is figyelmeztették az emberiséget, hogy a kihalás szélére fogunk kerülni, ha továbbra is ilyen mértékben szennyezzük a Földet. A globális felmelegedés is egy olyan tényező, ami nagyban befolyásolja a jövőnket, de eddig még nem lehetett pontosan tudni, hogy pontosan mire is számíthatunk – most viszont egy szuperszámítógép szimulációjából kiderült, mikor hal ki az emberiség, és mi lesz majd a vesztünk.

Illusztrációs fotó a Földről. / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Bristoli Egyetem munkatársai betáplálták a szuperszámítógépbe a Föld klímájával kapcsolatos, a lemeztektonikai, illetve az óceánok kémiai, biológiai adatait, hogy kiderítsék, mi vár a bolygónkra, és persze ránk is. A válasz több, mint aggasztó lett, ugyanis az eszköz meg tudta mondani, hogy mennyi időnk van még hátra.

Az emberiség napjai meg vannak számlálva

A kalkuláció szerint egy Pangea Ultima nevű szuperkontinens fog kialakulni, aminek mindössze a 8-16 százaléka lesz élhető az emlősök számára. Az átlagos hőmérséklet 40-50 fok köré emelkedik, de lesznek extrém kilengések is a forró napsütés miatt, ez pedig az élőlények jelentős részének kihalását fogja eredményezni, sajnos mi sem éljük túl – állítólag a páratartalom is az egekbe szökik majd, és alig lesz élelem-, illetve vízellátás.

A szuperszámítógép szerint ha így haladnak tovább a dolgok, akkor 250 millió év múlva fog kihalni az emberiség, vagyis kis túlzással mondhatjuk, hogy meg vannak számlálva a napjaink. A tudósok ezt a szimulációt elrettentésnek szánták, az eddigi visszajelzések alapján pedig sikerrel jártak, ugyanis sokan írták, hogy jobban fognak figyelni a környezetükre, hátha még meg lehet menteni a Földet.