A pisztáciazöld lesz a 2023-as karácsony sláger színe

Az élet minden területén folyton jönnek újabb és újabb trendek, és ez alól a karácsony sem kivétel. Idén az európai fő trend a Diótörő meséje körül forog, a sláger szín pedig a pisztáciazöld lett. Habár az előbb említett mese mindig is köthető volt az ünnephez, most kiemelt szerepet kapott. Aki tehát divatos karácsonyt akar, annak mindenképp be kell szereznie egy-két különleges diótörős figurát. Így tett a gödöllői Karácsonyház is, ami októberben megnyitott a látogatók előtt. Természetesen a jelenlegi "divat" figyelembevételével.

Kiderült mi lesz az idei karácsonyi trend. Fotó: Pexels

Kruták Zsófia a Karácsonyház tulajdonosa elmondta, hogy habár sokan szeretik a hagyományos díszítést, egyre többen és többen újítanak be különlegesebb díszeket is. Ilyen például a cukorka alakú égősör, a manó, vagy épp egy tütübe öltöztetett egyszarvú is.

Sok minden belefér a karácsonyba. Igen, van az a klasszikus vonal amit mindenki megszokott. A piros, az arany, a zöld színek, talán még a fehérek, de abszolút nyitottak az emberek az újdonságokra, a vidám vonalakra.

- nyilatkozta. Elárulta, hogy a felnőttek is imádják a náluk uralkodó vidámparki kavalkádot, de a gyerekek azok, akik igazán élvezik ezt az egészet.

Épp ezért nyitnak ki már október végén immáron 24 éve. Egyáltalán nem tartja korainak az ősz közepén való kinyitást, ugyanis elmondása szerint a látogatóik sokszor csak ezért mennek hozzájuk, hogy ünnepi hangulatba kerüljenek.

Mi megnyitunk, és mindenkire rábízzuk, mikor látogatnak el hozzánk. Sokan eljönnek hozzánk csak hangolódni, felöltöztetni a lelküket karácsonyra.

Zsófiáék Karácsonyházának egyik ékköve idén az a fa, aminek az a neve, hogy Színpadon a karácsony. Nem hiába kapta ezt az elnevezést. Az egyik szoba közepén látható díszes fán ugyanis egy színpadi jelenet látható, amit a Diótörő meséje inspirált a trendeket követve. Balerina szobrok, diótörők, és egyéb a mesében megjelenő fontos figurák mind megtalálhatóak rajta.

Természetesen nem hagyták ki ezek kívül a 2023-as év slágerszínét sem a felhozatalból: egy másik termükben találhatón karácsonyfa szinte pisztáciazöldbe van öltöztetve. Zsófia kiemelte, hogy nemrég ez a szín a ruhadivatban volt menő, és mivel az ott megjelent színek 1-2 évre rá a karácsony színei lesznek, így nem meglepő, hogy idén ez határozza meg az ünnepet.

A zöldnek már sokféle árnyalata volt jelen a karácsonyban, de ez eddig még nem volt.

- emelte ki.