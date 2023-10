Gyönyörű őszi napunk lesz ma! Mutatjuk a részleteket

Szerdán hivatalosan is véget ért a vénasszonyok nyara. Egy kisebb hidegfront hatására a hőmérséklet most már tartósan alacsonyabb fog maradni. De nincs okunk panaszra, ugyanis a 20 és 25 Celsius fok közötti októberi időjárás nem nevezhető olyan hűvösnek. Éppen ezért a hideg időt nem kedvelők számára jó hírünk van, ugyanis egész héten 20 fok feletti értékeket mérhetünk. Az őszt kedvelők és a túrázók számára is csupa jó hírünk van, ugyanis a héten csapadékra maximum a hétvégén kell számítani.

Még velünk marad a napsütéses kora őszi időjárás /Fotó: Pixabay.com

Csütörtökön napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nélkül. Csupán az északnyugati szél lesz élénkebb mint korábban.

Pénteken többórás napsütés várható, eső nélkül, azonban 22 Celsius fok körül fog csak alakulni a napi maximum hőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.hu előrejelzése.

A hétvégén felhős lesz az ég, azonban a nap is ki fog sütni több órára mindkét napon. Zápor pedig maximum elvétve fog csak ránk köszönteni.