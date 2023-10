Ma van péntek 13.: elkerülhetjük, hogy szerencsétlenséget hozzon?

Péntek 13. peches napként van számon tartva, ilyenkor sok jóra nem számít az ember. Kevesen tudják azonban, hogy ennek történelmi okai vannak. Kereken 716 éve, hogy az emberek tartanak a péntek 13-tól. 1307. október 13. ugyanis szintén – ahogy most – péntekre esett. Ezen a napon V. Kelemen pápa parancsára Szép Fülöp francia király hozzákezdett a templomos lovagrend felszámolásához. A társaság 1118-ban keresztes lovagokból szerveződött. A templomos rend a 13. század második felében érte el fejlődése tetőpontját. 1204 és 1307 között ők őrizték a torinói leplet. Szerettek volna egy saját államot is létrehozni Ciprus szigetén, ám szembe kerültek az egyre erősödő francia királysággal, ráadásul állítólag nagyobb összeggel tartozott is nekik a király. 1307. október 13-án pénteken koholt vádak alapján, egy jól megszervezett akcióval lefoglalták a lovagrend vagyonát, és a eljárást indítottak ellenük a keresztény vallás meggyalázása miatt.

1307-ben ezem a napon máglyára küldték a templomos lovagokat / Fotó: Everett Collection

Így alakult ki a péntek 13 éjszakájához köthető babonás félelem. Aki nem írta alá a hamis tanúvallomást, azt máglyára küldték. A babona erejét növelte, hogy később a halálos ítéleteket is szokás volt péntekre időzíteni.

De péntek 13-a más dolog miatt is baljós. Az utolsó vacsorán, Jézus elárulása előtt 13-an voltak: Jézus és a 12 apostol, Jézust pedig pénteken feszítették keresztre, ezért ez a gonosz napja.

A mágia sem segít annyit, mint a pozitív gondolkodás és a jó cselekedetek. / Fotó: New Africa

A babonás hiedelmek szerint ezen a napon nem szabad költözni, utazni, létrára mászni, és egyáltalán bármilyen veszélyes dolgot művelni, valamint kerülni kell a fekete macskát. Aki babonás, az minden baljós gondolatát kopogja le egy fán, és akkor nem teljesedik be.

Ma is péntek 13. van, de azért nem kell megijedni, a baljós napnak is van ellenszere! A végzetes események kivédésére az a legalkalmasabb, ha nem hiszünk a babonákban és pozitívan gondolkodunk. Határozzuk el már reggel, hogy szép napunk lesz és ma jó dolgok fognak történni velünk! Vegyük észre mindenben a jót és a szépet. Élvezzük a reggeli kávét, a friss levegőt, csodáljuk a természetet, az apró szépségeket magunk körül és tegyünk valami jót másokkal! Így nemcsak saját fejünk fölül, de másoktól is elűzzük péntek 13. sötét árnyait.