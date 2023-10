Orbán Viktor fontos bejelentéseket tett: „Győzött a magyar migrációs álláspont”

Orbán Viktor a kétnapos EU-csúcsra érkezve reményét fejezte ki, hogy Brüsszelben is belátják: nyilvánvaló összefüggés van a terrorcselekmények és migráció között. Közölte, az EU több pénzt akar beszedni a tagállamoktól, hogy odaadhassák a migrációval kapcsolatos befogadáspolitikára és az ukránoknak. Kijelentette: Magyarország álláspontja világos: nem akar pénzt adni a migránsoknak, és nem akar pénzt adni Ukrajnának sem, legfeljebb egy nagyon alapos előterjesztés alapján. A miniszterelnök a tárgyalások közben sem feledkezett meg a magyar lakosságról, és külföldi helyszínről adott interjút a Kossuth Rádiónak, hogy összegezze az elmúlt napok legfontosabb döntéseit.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Brüsszeli csúcstalálkozó

A kormányfő elárulta, hogy késő éjszakába nyúlon folytak a tárgyalások az uniós költségvetésről. Máris eltelt három év az elfogadott hétéves költségvetésből, és már most 100 milliárd eurónyi plusz pénzre van szükség.

Az egyik nagy tétel Ukrajna, és évekre kötelezzük el magunkat, és adjunk pénzt a migráció kezelésére

– mondta Orbán Viktor.

- Szerencsére Magyarország nem engedte be a migránsokat, és ezért nem kell együtt élni olyan konfliktusokkal, amik korábban nem voltak hazánkban. Brüsszelben a bürokraták azt is mondták, hogy egy kis tartalékkal is rendelkeznie kell a büdzsének. Komoly tárgyalásra alkalmatlan az egész javaslat - tette hozzá.

Ukrajnai háború

A kormányfő kihangsúlyozta, hogy a Brüsszel által korábban kialakított stratégia az Ukrajnai háború kapcsán nem működik. A legnagyobb baj, hogy ezt a politikus egyelőre nem hajlandóak elismerni.

- Ukrajnát egy nyílt háborúra biztattuk, és ehhez adtunk pénzt és katonai eszközöket, hogy Kijev megnyerje ezt a háborút. Amíg reális forgatókönyv volt, hogy Ukrajna nyerhet, addig volt valami stratégia, de az ukránok nem tudnak győzni a fronton, és ezt minden katonai stratéga elismeri - mondta a kormányfő.

Magyarország nem tudja és nem is akarja bírni Ukrajna támogatását.

- Orbán Viktor szerint egy B-terv kell Ukrajna esetében, és annak a terheit lehet esetleg szétosztani egymás között. Egy vezetői problémáról van szó, és ezért szükséges egy változás a jövő évi uniós választásokon - tette hozzá.

Nemzeti Konzultáció

- Meg kell találni azokat az uniós vezetőket, akik képesek lesznek összehangolni a kormányfők munkáját - mondta a kormányfő.

Brüsszelben változtatni kell a migráció és a gazdaságpolitika ügyében is. Képtelen gazdasági ötletek is vannak az asztalon. Orbán Viktor kifejtette, hogy újabb nemzeti konzultáció indul 10-11 kérdésben. Ezt követően egy egység jöhet létre itthon, és nagy támogatás mellett tud tárgyalni a kormány.

Győzött a magyar migrációs álláspont

Orbán Viktor kifejtette, hogy a migráció tekintetében előrébb vagyunk, mint 2015-ben.

- Mi már akkor is határozottan fogalmaztunk. Éveken keresztül harcoltam a német nyomással szemben, akik be akarták hozni a migránsokat - tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfő szerint a migránsok esetében távlatosan kell gondolkodni. A kerítés maga a várvéd volt. Az elmúlt években egyre több kétség merült fel a migránsok befogadása kapcsán - ismertette a kormányfő.

Ma majdnem minden ország ugyanazt képviseli, mint Magyarország 2015-ben. Győzött a mi álláspontunk. A magyar modell jól működik, mert csak az jöhet be, aki jogosult rá

- tette hozzá.

A veszélyt elismerik már mindenhol, de oda még nem jutottak el, hogy a magyar modellt átvegyék.

Nem fog működni a visszatoloncolás

Orbán Viktor rámutatott arra, egyesek hisznek abban, hogy a migránsokat ki lehet toloncolni, de egyelőre senki nem tudja megmondani, hogyan működik ez a gyakorlatban. A kormányfő nem akarja lebeszélni a nyugatiakat a visszatoloncolásról, de ez az ő problémájuk.

Nem akarunk közösködni a bajjal velük, ha már beengedték őket. Még sokat kell harcolni Brüsszelben, hogy megértsék a földközeli magyar álláspontot, mert Brüsszelben buborékban élnek.

- mondta Orbán, aki szerint nem lehet az emberekre úgy tekinteni, hogy társadalmi kísérleteket hajtsunk végre rajtuk, ahogyan azt a migránsokkal akarják tenni.

Kínai tárgyalások

Orbán Viktor a kínai kapcsolatról elmondta, valahogy 1949 után alakult úgy, hogy a kínaiakkal jó viszony alakult ki. Kiemelten jó volt 1990-ben a kínai-magyar kapcsolat. Medgyessy Péter is kifejezetten jó viszonyt alakított ki Kínával - tette hozzá.

A kormányfő rámutatott arra, hogy a zöldenergia esetében a kínaiak a napelemek területén nagyon jók. A legnagyobb kérdés, hogy kinek lesz meg a képessége arra, hogy a megtermelt zöldenergiát eltárolja. A verseny ma abban zajlik, hogy ez a tárolási képesség meddig tartható el, az utóbbiban pedig a kínai cégek a legjobbak - ismertette a kormányfő. Nekünk keresni kell azokat a pontokat, ahol a felzárkózásunkat gyorsítani tudjuk, és a kínaiakkal való együttműködés vezérfonala a zöldenergia.

CSOK plusz

Orbán Viktor szerint ha nincs gyerek, akkor nincs jövő és ezért is született meg az újabb családtámogatási rendszer. A kormány legfontosabb feladata, hogy segítse a gyermekvállalást. Keressük a módszereket, hogy a legjobb megoldás szülessen. A falusi csok eddig is jól ment, míg a városi csok iránti kereslet leesett. Orbán közölte, hogy egy éve dolgoznak a csok plusszon.