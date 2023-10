Orbán Viktor: Brüsszelben áll a bál!

Magyarország miniszterelnöke Spanyolországból jelentkezett be, az európai uniós miniszterelnökök újabb rendkívüli csúcstalálkozójáról.

Orbán Viktor közösségi oldalán közétett friss videójában komoly problémákról beszélt:

„(...) Brüsszelben áll a bál. A bürokraták hibát hibára halmoznak, és ezt ma már aligha lehet a szőnyeg alá söpörni. Három év telt el csak a hétéves költségvetésből, és Brüsszel már újabb pénzek befizetésére akarja kötelezni a tagállamokat, mert több pénzt akar adni az ukránoknak a háborúra és több pénzt akar adni a migránsoknak”

Majd így folytatta Magyarország miniszterelnöke:

„Közben megbukott a három hónappal ezelőtt rajtunk áterőltetett migrációs csodafegyver, a migrációs paktum is. A helyzet egyre súlyosabb, a határoknál a helyzet egyre drámaibb. Magyarországon már a déli határainknál lőnek is a határőreinkre. A szomszédunkban háború dúl, és most Brüsszel azzal rukkolt elő, hogy adjunk még négy évre feltétel nélkül háborús pénzt Ukrajnának. Tűzszünet helyett fegyverszállításokat akarnak, béke helyett pedig elhúzódó öldöklést támogatna ez a pénz. Magyarország nem szállít fegyvereket, tűzszünetet és békét akarunk.”

Befejezésül a következőket mondta Orbán Viktor:

„A helyzet világos, Brüsszel kezéből kicsúszott a gyeplő, néhány hónap múlva választások lesznek Európában, és a bürokraták a munkájuk helyett már arra figyelnek, hogy mi lesz velük, mi lesz az ő állásukkal és karrierjükkel. A saját pecsenyéjüket sütögetik. Ilyne helyzetben egy hevenyészett, átgondolatlan költségvetés-módosítást Magyarország semmiképpen sem támogathat. Rá kell vennünk a brüsszeli bürokratákat, térjenek vissza az asztalaikhoz, és komolyan végezzék el a munkájukat!”

