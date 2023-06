Orbán Viktor: Az európai polgárok jó okkal lázadoznak

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, éjszaka migrációs háború zajlott a teremben, az uniós költségvetés témáját pedig ma délelőtt veszik elő - tette hozzá. Mindenki a költségvetési vitára készül, mert amikor elfogadták a hétéves költségvetést, akkor úgy állapodtak meg a felek, hogy nem lesz módosítás.

Ezt kéri a bizottság

A bizottság arra a kérte a tagállamokat, hogy eurómilliárdokat fizessenek be a tagállamok, de nem tudjuk, hogy az eddig Ukrajnának adott 70 milliárd euró mire ment el - hívta fel a figyelmet a kormányfő. A második elem, hogy az újraindítási alapra felvett hitelek kamatai megnőttek, és erre is 18-19 milliárd eurót kért a bizottság, miközben ebből a pénzből mi egy centet sem kaptunk - tette hozzá. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy mindezek mellett még fizetésemelést is kért magának az uniós testület, miközben Magyarországon eltörölnék a rezsicsökkentést.

Ki felel azért, hogy mostanra csőd közelébe sodorták az uniót?

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani helyzetben minden tagállami vezető a saját polgárainak a megsegítését tartják fontosnak. Persze valaki nem olyan nyersen fogalmaz, mint mi, de összességében semmi esély nincs arra, hogy a bizottság mostani javaslatát elfogadják - tette hozzá.

Mi nem fogadjuk el, hogy a bürokraták fizetését megemeljék, valamint hogy Ukrajna újabb 50 milliárdos támogatást kapjon.

Tűzszünet és béketárgyalás kell!

Két iskola van az ukrajnai háborúan: az egyik szerint amit eddig csináltunk az jó, és folytatni kell a mostani politikát. Ezzel szemben én azt mondom, hogy az eredmény másfél év alatt, hogy Oroszországot nem győztük le, és az ukrán ellentámadás nehézkes. Úgy véli, nem érdemes ugyanazt csinálni, ami eddig nem működött. Tűzszünet és béketárgyalás kell - mondta a kormányfő.

Nem arra kell pénzt adni, hogy folytassák a háborút

- tette hozzá.

"Az európai polgárok jó okkal lázadoznak"

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mára a teljesítőképességünk határán vagyunk Ukrajna támogatását illetően, és erről szól a bizottsági javaslat is. Az európai polgárok jó okkal lázadoznak - tette hozzá. Már régen nincsen pénzünk arra, amire költünk, és a hiteleket is rossz célra használják fel - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Az egész eljárás felháborító

Orbán Viktor kormányfő beszélt arról is, hogy korábban megállapodtak a migráció területén arról, hogy csak egyhangú döntések lesznek, ezzel szemben a migráció oldalán állók átnyomták a migrációs kvótát a belügyminiszteri tanácson. Az egész eljárás felháborító - tette hozzá.

A döntések elfogadhatatlanok Magyarország számára.

Váltás volt a Soros-birodalom élén, és ezért kellett ezt ilyen gyorsan átnyomni - tette hozzá.Olyan szabályokat fogadtak el, amely szerint több mint 10 ezer migránst kell befogadnia Magyarországnak évente.

Ebből egy migránsgettó lesz. Nem áll szándékunkban végrehajtani ezeket a döntéseket

- tette hozzá.

Ez a megoldás a migrációra

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy valaki összekeveri a vendégmunkás szabályozást a migrációs szabályozással. Máshol ideológiai nyomás van a nyílt társadalom érdekében - tette hozzá. Az egész mögött a Soros NGO-hálózat áll. A megoldás egyszerű, mert nálunk tavaly 45 migrációs kérelmet adtak be, és nayon erős határvédelem épült fel. Kétmilliárd eurót költött az ország határvédelemre - tette hozzá.

Nem Európában kell menekülttáborokat építeni.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a bajban lévő államokon kell segíteni, hogy ne induljanak meg a migránsok Európa irányába.

Infláció és fizetések

A kormányfő elmondta, hogy a háborúra adott elhibázott szankciók megemelték az energia árát, és ez nagyban befolyásolta a hazai árakat. A napenergia kiépítése terén nagyon jó eredményeket sikerült elérni. A cél, hogy Magyarország ne legyen kiszolgáltatott az energiaárak tekintetében - mondta. Az infláció ellen aktívan kell fellépni, és több döntést hozott a kormány ezen a területen - tette hozzá. Az év végére egyszámjegyű legyen az infláció, és ezt kinevették pár hónapja, míg mostanra haladunk lefelé - mondta a kormányfő.

Nagyon nehéz hét-nyolc hónap van mögöttünk, és az év második felében jobban nőnek majd a fizetések, mint az árak.

Kötelező akciózás

A kötelező akciózás is fontos lépés volt a cél felé - mondta a kormányfő. A korábbi árstopos termékek is bekerülnek az akciózós termékek közé, és ez egy újabb lökést ad az infláció elleni küzdelemben - tette hozzá.

Ez a legfontosabb

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a munkahelyek megvédése a legfontosabb.

Éppen ezért a 10-12 százalékos munkanélküliségi rátát levittük a mostani munkaerő-hiányos helyzetig.

A kormányfő arról is beszélt, a nyugdíjasokat is meg kell védeni. A családtámogatások értékét is meg kell védeni, és lépni kellett, mert valami működött, míg valami nem.

Mind a falusi csok, mind a babaváró hitel esetén emelkedés látható még ebben a nehéz helyzetben is

- zárta a kormányfő.

