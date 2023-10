"Nincs számomra más, csak a fájdalom" - holtan találták a halastóban Majka ismerősét

Gábort másfél hete nem látta az édesapja. István már rosszat sejtett, hiszen nem volt jellemző, hogy a férfi semmilyen életjelet nem ad magáról. Tegnap kora délután viszont egyenruhások kopogtattak az ajtaján, és közölték vele a tragikus hírt: a halőr megtalálta a fia holttestét az ózdi horgásztóban.

- Itthon ülök, és nézegetem a fiam fényképeit. Boldog élete is lehetett volna, hiszen minden adottsága megvolt hozzá, mégis minden kisiklott – mondta a Borsnak a gyászoló édesapa.

A rendőröktől megtudtam, hogy a fiam halálának körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem merült fel annak a lehetősége, hogy megölték. Keresem a választ a kérdésre, hogy mégis miért halt meg 37 évesen, de csak az igazságügyi boncolás eredményéből ismerhetem meg az igazságot.

Addig nincs számomra más, csak a fájdalom – fogalmazott a férfi, és hozzátette: ha a szomorú tényekhez hozzátartozik, hogy Gábor magának is köszönheti, hogy minden tönkrement körülötte.

Majka egyik számát a most elhunyt Gábor írta Fotó: hot! magazin

Bár tehetséges ember volt, sajnos hiányzott belőle a kitartás. Nagyon sok mindenbe belekezdett, de mindent félbe is hagyott. Két egyetemre is járt, de diplomát nem szerzett. Weblapkészítőként jól keresett, de hogy hogyan kezelte a pénzét, azt már csak ő tudta. Ha őszintén szeretnék róla beszélni, azt kell mondanom, hogy magának való ember volt, bár egy mondás szerint ez minden zsenire jellemző. Senkire sem hallgatott semmiben!

- szögezte le István.

Gábornak természetesen voltak szerelmi kapcsolatai, de családot nem sikerült alapítania.

- Nem maradtak meg mellette a nők. Túlságosan öntörvényű volt. Az ózdi lakótelepen nőtt fel, ahol megtanult kiállni magáért. Jól ismerte a szintén innen származó Majkát is, mi több, ő szerezte az egyik dalát is. Tudom, hogy a városban sokan kedvelték a műveit, és sajnálom, hogy nem tudott nagyobb zenei karriert befutni. Már csak az emlékeim maradnak számomra belőle. Azt még nem tudom, hogy a klipjeit képes leszek-e megnézni – mondta rezignáltan a gyászoló édesapa, és elárulta: a családban korábban is történt már tragédia.

- Gábornak született két féltestvére, ám az egyik évekkel ezelőtt szintén nagyon fiatalon meghalt. Ez megviselte Gábort, a fájdalom a szívébe hatolt.