Tragikus körülmények között meghalt a 15 éves gyereksztár és testvére

Claire Hope, vagy művésznevén Lil Tay még 2018-ban vált híressé, miután rapsztárként osztott meg magáról videókat a közösségi médiában. Ezeknek egyik visszatérő eleme volt, hogy a gazdagságával dicsekedett.

A fiatal lányt több millióan gyászolják Fotó: Pexels

A kanadai tini rapper családja a lány Instagram-oldalán jelentette be halálhírt, amelyben azt is elárulták, hogy a bátyja is meghalt.

Fájó szívvel közöljük a hírt, hogy a mi szeretett Claire-ünk hirtelen és tragikus körülmények között meghalt. Nincsenek szavak, amelyek kifejezik fájdalmunkat. A halál váratlanul ért minket, és még mindig sokkos állapotban vagyunk. Testvére halála elképzelhetetlen mértékben mélyíti fájdalmunkat. Kérünk mindenkit, tartsák tiszteletben a család magánszféráját. Claire örökké él a szívünkben, hiánya mindenkinek fáj, aki ismerte és szerette őt

– idézi a családot a Mirror. A lap szerint egyelőre még nem árultak el a lány és bátyja halálának az okát. Lil Tay-t több mint 3 millión követték a közösségi oldalain, rajongói is megtört szívvel búcsúztak tőle.