Nagy terveik vannak a horgászoknak, számíthatnak a kormányra is

Megkérdezték a pecások véleményét arról, milyen újításokra, korszerűsítésekre van szükség a horgászturizmus fellendítéséhez. A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) májusban jelentette be, hogy a Miniszterelnökséggel és a Miniszterelnöki Kabinetirodával együttműködve azon dolgozik, hogy még jobban fellendítsék hazánkban a horgászturizmust és fejlesszék az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát. A munka tavasszal kezdődött, mostanra pedig begyűjtötték és összegezték a horgászok javaslatait.

A felmérésből az is kiderült, hogy sokan szeretnek egyedül horgászni, de a többség inkább társaságban Fotó: Pexels

Több mint 4500-an töltötték ki a kérdőívet

A több mint 4500 horgász által kitöltött felmérésből kiderült: a magyar pecások többsége gyerekként szeret bele ebbe a hobbiba, és a család többi tagja is hódol ennek a szenvedélynek. Átlagosan 38 napot tölt egy-egy horgász egy évben a vízparton, és közülük többen több napos túrákon is részt vesznek. A többség hajlandó akár száz kilométernél is többet utazni a kapitális fogás reményében.

A legnépszerűbb vizekről is készült felmérés. A válaszadók többsége a természetes tavakat, folyókat részesíti előnyben.

A legtöbben a Balatonra járnak horgászni, de nagyon népszerű a Tisza, a Tisza-tó, a Duna és a Ráckevei-Soroksári Duna-ág is.

Külföldi túráknál pedig Olaszországot, Spanyolországot Romániát és Szlovéniát látogatják legtöbben, de érdekes, hogy az Egyesült Államok is nagyon népszerű a magyar horgászok körében.

A Balaton a legnépszerűbb horgászhely Fotó: Havran Zoltán

„A legfontosabb a horgászok véleménye”

A felmérést ismertető sajtótájékoztatón hangsúlyozták: kiderült, hogy a horgászoknak nem az ár a legfontosabb, szívesen adnak ki több pénzt is, ha megfelelő szolgáltatásokkal, infrastruktúrával és természetesen jó halállománnyal rendelkezik az adott tó vagy szálláshely.

Szűcs Lajos, a Mohosz elnöke megköszönte a pecásoknak, hogy kitöltötték a kérdőívet Fotó: BS

Nagyon örülök, hogy 550 szervezet és több mint 4500 horgász töltötte ki a kérdőívet, hiszen az ő véleményük a legfontosabb. Olyan kérdéseket tettünk fel, hogyan menjünk tovább, miket kell fejlesztenünk. Úgy gondolom, ezekre választ kaptunk. Hangsúlyozni szeretném, nagyon komoly nemzetgazdasági jelentősége van a horgászturizmusnak. Azokba az országokba, ahol ezt felismerték, rengeteg turista érkezik, hogy hódoljon szenvedélyének, és természetesen sok pénzt is otthagynak egy-egy horgászat során, ráadásul többen vissza is térnek

– mondta a Borsnak Szűcs Lajos, a Mohosz elnöke.

Dérer István arról beszélt, hogy hét év alatt valósulhat meg a fejlesztés Fotó: BS

2025-ben kezdődhet a megvalósítás

Az Országos Horgászszervezeti Központ (OHSZK) főigazgatója, Dérer István arról beszélt lapunknak, hogy még ebben az évben véglegesítik a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, majd reményeik szerint a kormány el is fogadja azt, és megkezdődhet a végrehajtásra való felkészülés.

A jövő év a tervezésről szól majd, és ha minden gazdasági tényező a tervek szerint alakul, akkor 2025-ben már a fizikai megvalósítás első lépései is megkezdődhetnek. Hétéves stratégiában gondolkodunk, 2030 a végcél. Addigra szeretnénk befejezni egy olyan fejlesztést, amelynek nemcsak a horgászok, hanem minden vízparti túrázó és ott lakó személy is a haszonélvezője

– fogalmazott a Borsnak Dérer István.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója és Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos - szövetkeztek a hazai horgászturizmus fejlesztésére. Fotó: BS

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

A kormány fontosnak tartja a horgászturizmus fejlesztését.

Nyitrai Zsolt: az elmúlt időszakban is folyamatos volt a fejlődés. Fotó: BS

Úgy gondolom, a legfontosabb, hogy napirenden tartsuk a horgászat ügyét, az azzal kapcsolatos jövőt. Kimondhatjuk: a magyar horgászok számíthatnak a kormányra. Biztos vagyok benne, hogy közös munkával jóval többet ki tudunk hozni ebből a területből, mint eddig. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy az elmúlt időszakban is folyamatos volt a fejlődés

– nyilatkozta Nyitrai Zsolt.