Fának ütközött egy gépkocsi a Kiskunhalas és Imrehegy közötti út 15-ös kilométerszelvényénél. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négyen utaztak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, illetve egy mentőhelikoptert is várnak a helyszínre - számolt be róla a Katasztrófavédelem.