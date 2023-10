Ítéletidővel indul a hét: erre jobb, ha felkészülsz

Bár néhány nappal ezelőtt még szinte napozni lehetett délutánonként a kertben, a múltheti hidegfrontok után megérkezett az igazi őszi idő. Ebben azonban nem lesz köszönet. Hétfőn ugyanis erősen felhős, borult lesz az ég, északnyugat felől pedig szórványosan a csapadék is megérkezik zápor formájában. Hogy ez még tetőzze az időjárás, az északnyugati szél is megélénkül, sőt néhol viharossá fokozódik - számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Borult, hűvös időnk lesz a hét elején /Fotó: @Pexels

Hétfőn a hőmérséklet is lecsökken, mindössze 12-19 Celsius fok között fog alakulni a hőmérséklet.

Kedden továbbra is borongós, erősen felhős idő várható, elszórtan pedig még mindig záporok hullhatnak az égből.