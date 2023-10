Megfázásnak indult, végül elvesztette a lábát a fiatal nő

Egyik pillanatról a másikra omlott össze az élete annak a nőnek, aki eleinte csak azt hitte, megfázott, netán influenzás lett. A helyzet azonban sokkal súlyosabb volt. Most mindenkinek szeretné felhívni a figyelmét arra: ha úgy érezzük, gond van, azonnal forduljunk orvoshoz, ne késlekedjünk! Az ő példája mutatja: a legártatlanabbnak tűnő állapotból is pillanatok alatt élet-halál harc alakulhat ki. Az amerikai Madison városában élő Allison Miller meg volt róla győződve, hogy a kaparó torka és fejfájása ellenére csak pár napot kell ágyban töltenie, és máris jobban lesz. Sajnos akkor még nem is sejtette, mennyire másképp alakul a sorsa hamarosan.

Allison végül elvesztette az egyik lábát az influenza miatt Fotó: YouTube

33 éves volt, így fittnek, egészségesnek érezte magát. Az orvosok is influenzával kezelték, és haza is küldték némi gyógyszerrel. Nem sokkal később azonban olyan erősen kezdett el fájni a háta, hogy többször eszméletét vesztette.

Soha nem éreztem magam még ilyen betegnek

– idézte vissza a 2014 nyarán történteket a Roche videójában.

Élet és halál közt lebegett

Kiderült, Allison influenzája először tüdőgyulladássá súlyosbodott, ami végül szepszissé, azaz vérmérgezéssé alakult, végül pedig szeptikus sokk lépett fel nála: a szervei egyenként kezdtek leállni, ő pedig élet és halál közt lebegett. Gépek tartották életben.

Végül az orvosoknak sikerült leküzdeniük a fertőzést, a bal lába vérellátása azonban olyan rossz volt ez idő alatt, hogy a szakemberek nem láttak más kiutat, amputálniuk kellett. Allisonnak újra meg kellett tanulnia járni, emellett ki kellett békülnie új élethelyzetével.

Lassacskán elfogadtam, hogy az életem soha nem lesz olyan, mint azelőtt. Ez olyan valami, amivel teljesen sosem békülhetsz ki

– magyarázta, hozzátéve: sokan el sem hiszik, hogy egy "egyszerű" influenza vezetett mindehhez. Azóta hangsúlyozza, ahol csak tudja: nincs olyan, hogy "csak egy kis influenza" – és ezt az ő története példázza a legjobban.

– Hallgass a testedre! Jobb megelőzni, mint később megbánni – összegezte, mit mondana fiatalabb önmagának, ha lenne rá lehetősége, és mit mondana másoknak, hogy elkerüljék azt, amit ő átélt.