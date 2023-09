A halál kapujából jött vissza az énekesnő: "Megkérdeztem az orvostól, hogy túl fogom-e élni, és ő azt mondta: nem tudom"

A halál kapujából tért vissza két évvel ezelőtt egy fiatal édesanya. Épp a Covid-járvány kellős közepén játunk, és ő is elkapta a koronavírust, így mindenki azt hitte, az okozza a tüneteit. Csak akkor derült ki, hogy sokkal súlyosabb a baj, és szepszis támadta meg a szervezetét, amikor már majdnem késő volt. A 36 éves londoni jazzénekesnő, Natalie Rushdie – a világhírű író, Salman Rushdie menye – ugyan érezte a tüneteket magán, ám nem is gondolt vérmérgezésre. Meg volt róla győződve, hogy az csak az idős embereket veszélyezteti.

Natalie-val kis híján végzett a szepszis Fotó: YouTube

Amikor férje először kórházba vitte Natalie-t, kapott kalciumot, kijelentették, hogy csak a Covid okozza a tüneteit – a hányást, a rosszulléteket, a hasmenést –, és hazaküldték, mondván, fiatal és erős szervezete van, fel fog épülni. Tették mindezt úgy, hogy még a kórházban is elájult.

– Tudtam, hogy valami nincs rendben, de azt gondoltam, hogy ha szerintük hazamehetek, akkor hazamehetek... Ráadásul örültem, hogy a hét hónapos kislányom mellett lehetek újra, akit még szoptattam – magyarázta az anyuka, akihez pár nappal később ismét mentőt kellett hívni. Ekkor már olyan rossz állapotban volt, hogy az újabb vizsgálatok és kezelések ellenére biztos volt benne, hogy itt a vég.

48 óra folyamatos tesztelés után derült ki, mennyire beteg Natalie.

Megkérdeztem az orvostól, hogy túl fogom-e élni, és ő azt mondta: nem tudom

– emlékezett vissza a The Sun oldalának, hozzátéve: a szepszises betegek többsége úgy érzi, a halál kapujában van, és sajnos az esetek többségében ez igaz is. Natalie-t is végül egy kísérleti kezelés mentette meg, amely során szinte teljesen leállították az immunrendszerét. Ez azonban azzal járt, hogy a kéthetes kórházi poklot másfél év felépülés követte.