Brutális fordulatot vesz az időjárás: alapos meglepetésekkel indul a hét

Az elmúlt napok időjárása már afelé kacsingatott, hogy bizony végleg lezárhatjuk a nyári időt, és tényleg beköszönt az ősz. Október 2-án ez pedig be is következik, sőt, lesz a héten olyan nap, amikor egy melegebb kabátra is szükség lehet. Mutatjuk.

A hét második felében már a kabátra is szükség lehet Fotó: Pixabay.com

Hétfőn csak fátyolfelhők zavarják a kellemes október eleji napsütést. Nem lesz csapadék. 24-25 fok köré melegszik a levegő. A délies szél gyenge marad – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Ilyen időre számíthatunk hétfőn Fotó: Köpönyeg

Ami a folytatást illeti...

Kedd

Sok napsütésre van kilátás, csak kevés felhő jelenik meg az égen. A déli szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 25-27 fok köré erősödik a nappali felmelegedés, nyárias meleg lesz.

Szerda

Erősen megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, mellyel hűvösebb levegő érkezik hazánk térségébe. 22 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Csütörtök

Változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Reggel 7-12, délután 19-24 fok várható.