Újabb hidegfront érkezik, ekkor már biztosan véget ér a nyárias idő

Vasárnap napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Keleten valószínű a több gomolyfelhő, de csapadék itt sem alakul ki. Az északnyugati szél sokfelé marad élénk. Tovább csökken a hőmérséklet: délután már csak 20-25 fok lesz.

Képünk illusztráció / Fotó: Unsplash.com

Hétfőn és kedden fátyol- és gomolyfelhők szűrik a többórás napsütést, eső nem várható. 24-26 fok körüli értékeket mérhetünk a délutáni órákban. A délies szél megélénkülhet - írja a Köpönyeg.

Szerdán egy hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, esetleg zivatar. Az ÉNy-i szél sokfelé megerősödik. Marad egyelőre a 25 fok körüli maximum.

Csütörtökön véget ér a nyárias idő, a hőmérséklet 20 fok köré csökken. Többórás napsütés és élénk szél valószínű.

- Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - hívta fel a lakosság figyelmét dr. Pukoli Dániel.