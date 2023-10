Győrfi Pál: minden tizedik embert meg kell menteni - Videó

Magyarországon évente 1,25 millió esethez vonulnak ki a mentők, a közterületi újraélesztések száma pedig több mint hatezer. A klasszikus mentőfeladatnak számító közúti balesetekben évente 15 ezren sérülnek meg, de a szív- és érrendszeri, légzőszervi, daganatos és anyagcsere-betegségben szenvedőkhöz riasztják legtöbbször az esetkocsikat.

Fotó: Bencsik Ádám

Megérne egy tanulmányt, hogy miként lehetséges az, hogy egy kevesebb mint tízmilliós ország lakosságának kilencedét-tizedét minden évben meg kell menteni

- mondta a Világgazdaságnak az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője, aki szerint nem is mindig indokolt a riasztás: előfordul, hogy 37,2-es hőemelkedés miatt ordítva követelnek tőlük mentőhelikoptert, miközben mások stroke vagy infarktus esetén sem tartják szükségesnek mentőt hívni.

Sokan például előbb észreveszik, ha valami gond van a kocsijukkal, mint saját magukkal

- fogalmazott Győrfi Pál.

Bár a 112-es hívószám mellett az ÉletMentő App is egyre elterjedtebb, az elsősegélynyújtás és az újraélesztés terén még van hova fejlődnünk, hiszen a mentőautó kiérkezéséig akár rajtunk is múlhat egy ember élete - figyelmeztetett a szakember. Az elmúlt időszakban meg tudták duplázni a sikeres újraélesztések számát, ami a társadalom bevonásának, a kommunikáció új módszereinek és a Szív City applikációnak is köszönhető, amelynek immár több mint 50 ezer használója van.