Gyermekével a szíve alatt, nászútján halt bele sérüléseibe a buszbaleset áldozata

Arról már a Bors is beszámolt, hogy tragikus buszbaleset történt Olaszországban. A busz éppen átfordult a felüljáróról, ekkor következett be a tragédia. A 40 éves sofőr maga is meghalt, legalább 15 ember megsérült, és 21 ember - köztük egy kisbaba is meghalt. Már azt is hírül adtuk, hogy megtörtént az áldozatok beazonosítása is.

Állapotos kismama is életét vesztette a buszbalesetben / Fotó: Pixabay

Az már önmagában tragikus, hogy egy sok-sok emberi életet követelő buszbaleset történik, most azonban szívszorító részletek derültek ki. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részvétét nyilvánította a gyászoló családoknak, köztük annak a horvát famíliának, akik állapotos kislányukat vesztették el.

A horvát miniszterelnök, Andrej Plenkovic a következőket árulta el:

Két horvát állampolgár is áldozata lett a szörnyű olaszországi buszbalesetnek: egyikük sajnos meghalt, a másik megsérült

- írta, most azonban drámai részletek derültek ki.

Antonela Perkovic és Marko Bakovic mindössze 24 évesek voltak, Split városából származnak, és mindössze 20 napja volt az esküvőjük. Ők voltak egymás lelki társai, és alig várták, hogy családot alapítsanak és együtt öregedjenek meg. És bár már a családalapítás küszöbén álltak, álmaik sosem fognak megvalósulni - tudta meg a Metropol.

A baleset során ugyanis Marko Bakovic nagyon súlyosan megsebesült, újdonsült felesége, Antonela azonban elhunyt. A fiatal lány állapotos volt, babáját hordta szíve alatt. A terhesség az ötödik hónapban járt, sajnos azonban sem a kicsi, sem az anya nem éltél túl. A szerelmesek éppen nászúton voltak, Velencébe tartottak busszal - írja a Mirror.